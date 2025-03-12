Российские военные рассказали об освобождении Черкасского Перечного

Эфирная новость 21 0

Подразделения ВС РФ сужают кольцо вокруг Суджи.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Тема:
Курская область Спецоперация

Одно из сел, которое в эти дни освободили наши военные — Черкасское Поречное. Штурмовые группы зашли в населенный пункт очень стремительно. Украинские боевики даже не успели опомниться. Они в панике покидали позиции, оборудованные в жилых кварталах. О том, как проходил штурм — бойцы рассказали корреспонденту «Известий» Эмилю Тимашеву.

Об интенсивности работы нашей артиллерии в Черкасском Поречном можно судить по этому украинскому танку. Один точный удар и башня отлетает в сторону.

Свидетельства ожесточенных боев — на каждой улице села.

На кадрах — американский MaxxPro, уничтоженный вовремя бегства боевиков ВСУ из Черкасского Поречного. Он пытался вырваться из населенного пункта. Как видно, не смог, не успел… Отработали наши операторы FPV-дронов.

Но досталось не только американцу. Здесь в двух шагах еще один экспонат — украинский танк, который также сначала был подбит FPV, а следом его добила наша артиллерия.

Штурм Черкасского Поречного был организован синхронно со знаменитой операцией «Поток». Где наши бойцы по газопроводу вышли в тыл противнику.

«Да, все делалось вместе. Со всех сторон. Началось движение одновременно», — сообщил штурмовик спецназа «Ахмат» с позывным «Арчи».

Бойцы спецназа «Ахмат» показывают ту самую дорогу, по которой двигались штурмовики. Это сейчас по ней можно свободно проехать, а тогда бойцы и шага не могли сделать без саперов.

«Эта дорога была полностью заминирована. „ТМки“, „Лепестки“… Это уже саперы ее разминировали…» — добавил «Арчи».

Когда путь был открыт, бойцы ударили по селу с двух сторон. Противник дрогнул и спешно начал покидать позиции. Но уйти удалось не всем…

«Это, скорей всего, он оттягивался, когда начали поджимать. Выходил с этого дома… вышел на дорогу и его уже сняли здесь», — рассказал боец «Ахмата».

Боевики бегут в Суджу, больше некуда. Впрочем, и там нет спасения. Наши войска уже закрепились в городской промзоне, постоянно продвигаясь вперед.

На кадрах — дорога на Суджу. Отсюда до города всего 15-16 километров. И наши бойцы уже подходят поближе к Судже.

Тема:
Курская область
12 мар
Тела убитых ВСУ местных жителей нашли в селе Черкасское Поречное Курской области
11 мар
Путину доложили об операции ВС РФ с трубопроводом в Курской области
11 мар
Операция «Поток»: как российские штурмовики застали врага врасплох
11 мар
Операция «Поток»: как российские войска переломили ход сражения в Судже
11 мар
Бойцы армии России освободили 12 населенных пунктов в Курской области
11 мар
Расчет «Акации» настиг бежавших из Великой Новоселки боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
11 мар
По факту удара ВСУ по ТЦ в Курской области возбуждено уголовное дело
11 мар
Мировые СМИ активно обсуждают смелую операцию ВС РФ в пригороде Суджи
11 мар
«Противник не ожидал»: раскрыты детали уникальной операции в пригороде Суджи
11 мар
Число погибших при обстреле торгового центра в Курской области увеличилось
+6° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
86.57
-1.82 93.66
-1.78
Какая ты героиня корейских дорам по знаку зодиака

Последние новости

4:35
Коммунальщики в Петербурге устроили пылевую бурю после неудачной уборки дорог
4:15
Российские военные рассказали об освобождении Черкасского Перечного
3:55
Сезонные изменения весной влияют на сердечно-сосудистую систему
3:35
Киев пошел на уступки: западная пресса обсуждает итоги переговоров США и Украины
3:15
Начинается челночная дипломатия: итоги переговоров США и Украины в Джидде
2:55
В популярном в РФ креме для лечения акне нашли вызывающее рак вещество

Сейчас читают

«На каждом шагу»: Наталья Соловей пожаловалась на абьюзеров
В Псковской области найдена сумка с телом новорожденной девочки
Протест у посольства США в Киеве: украинцы против сделки по полезным ископаемым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской