Одно из сел, которое в эти дни освободили наши военные — Черкасское Поречное. Штурмовые группы зашли в населенный пункт очень стремительно. Украинские боевики даже не успели опомниться. Они в панике покидали позиции, оборудованные в жилых кварталах. О том, как проходил штурм — бойцы рассказали корреспонденту «Известий» Эмилю Тимашеву.

Об интенсивности работы нашей артиллерии в Черкасском Поречном можно судить по этому украинскому танку. Один точный удар и башня отлетает в сторону.

Свидетельства ожесточенных боев — на каждой улице села.

На кадрах — американский MaxxPro, уничтоженный вовремя бегства боевиков ВСУ из Черкасского Поречного. Он пытался вырваться из населенного пункта. Как видно, не смог, не успел… Отработали наши операторы FPV-дронов.

Но досталось не только американцу. Здесь в двух шагах еще один экспонат — украинский танк, который также сначала был подбит FPV, а следом его добила наша артиллерия.

Штурм Черкасского Поречного был организован синхронно со знаменитой операцией «Поток». Где наши бойцы по газопроводу вышли в тыл противнику.

«Да, все делалось вместе. Со всех сторон. Началось движение одновременно», — сообщил штурмовик спецназа «Ахмат» с позывным «Арчи».

Бойцы спецназа «Ахмат» показывают ту самую дорогу, по которой двигались штурмовики. Это сейчас по ней можно свободно проехать, а тогда бойцы и шага не могли сделать без саперов.

«Эта дорога была полностью заминирована. „ТМки“, „Лепестки“… Это уже саперы ее разминировали…» — добавил «Арчи».

Когда путь был открыт, бойцы ударили по селу с двух сторон. Противник дрогнул и спешно начал покидать позиции. Но уйти удалось не всем…

«Это, скорей всего, он оттягивался, когда начали поджимать. Выходил с этого дома… вышел на дорогу и его уже сняли здесь», — рассказал боец «Ахмата».

Боевики бегут в Суджу, больше некуда. Впрочем, и там нет спасения. Наши войска уже закрепились в городской промзоне, постоянно продвигаясь вперед.

На кадрах — дорога на Суджу. Отсюда до города всего 15-16 километров. И наши бойцы уже подходят поближе к Судже.