После отступления украинских боевиков в селе Черкасское Поречное были обнаружены десятки тел замученных и расстрелянных мирных жителей, включая стариков и инвалидов.

В курском приграничье наши военные обнаружили страшные свидетельства того, как украинские боевики относятся к мирным жителям.

Там, где когда-то звенели детские голоса и звучали молитвы, теперь лишь кровавые следы бесчеловечности Вооруженных сил Украины. Ничего не стесняясь, националисты превращали школы и храмы в цитадели террора, а местных жителей — в живой щит, обреченный на муки. Здесь не щадили ни стариков, ни больных. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев лично увидел последствия военных преступлений украинских боевиков.

Центральная улица Черкасского Поречного. Справа — школа, а позади церковь. И то и другое здание боевики ВСУ приспособили под опорный пункт. В каждом из них находились мирные жители — живой щит боевиков, которыми они прикрывались.

«Истощенные, голодные, холодные… Напрямую говорили: „Они нас просто отсюда не выпускали“. То есть они тут были как подсадные, то есть знали, что здесь есть гражданские. И просто-напросто, если бы кто-то из наших попытался их эвакуировать, забрать, то убили бы», — рассказал штурмовик спецназа «Ахмат» с позывным «Арчи».

Но когда ВСУ поняли, что уже не смогут удержать позиции, боевики начали беспощадно расправляться с жителями села. Чем дальше продвигаются наши бойцы, тем больше свидетельств зверств ВСУ в курском приграничье.

Разбитый и разграбленный храм в поселке Черкасское Поречное. Живого места не осталось. Эти кадры рядом с разрушенным алтарем под завалами наши журналисты сняли накануне. Здесь до сих пор лежит тело, прикрытое рясой.

После наши бойцы обнаружили десятки других жертв, замученных и расстрелянных ВСУ. Боевики вымещали ярость на мирных жителях.

Тело пожилой женщины нашли в собственном доме, завернутой в одеяло — боевики холоднокровно расстреляли ее посреди комнаты.

Тела убитых гражданских после своих зверств боевики ВСУ складывали в телегу. Боевики не пощадили даже инвалидов, которые и обслуживать себя сами не могли. Мужчину убили в его же постели. Перед этим, судя по многочисленным ссадинам и синякам на теле, долго над ним издевались.

Дома в Черкасском Поречном пробиты осколками снарядов и прострелены. Каждое здание было огневой точкой ВСУ, которую необходимо было зачистить.

Некоторые гражданские пытались покинуть село самостоятельно, но боевики ВСУ никого не выпускали, тут же открывая огонь на поражение.

«Были храбрые мирные, пытались выйти, но были убиты ВСУ», — рассказал «Арчи».

Те, кто расправился с гражданскими, скорее всего, успели покинуть село. Укрылись в Судже. Но кольцо вокруг города стремительно сжимается. Избежать наказания за зверства не сможет никто.