Путин предложил создать зону безопасности вдоль государственной границы
Российский лидер прибыл в штаб в Курской области, где заслушал доклад Валерия Герасимова.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в будущем нужно подумать о создании зоны безопасности у государственной границы в Курской области.
«Конечно, нужно особо подумать в будущем и о создании зоны безопасности вдоль государственной границы», — сказал глава государства в ходе совещания на пункте управления курской группировкой войск.
Также российский лидер заявил о необходимости полностью освободить территорию Курской области в кратчайшие сроки.
Ранее в этот день Путин приехал в пункт управления курской группировкой ВС РФ в военной форме с армейским камуфляжем, где заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
Как отметил Герасимов, только за последние пять дней ВС РФ освободили 24 населенных пункта и 259 квадратных километров территории в Курской области. Кроме того, националисты понимают, что шансов у них нет, поэтому начали сдаваться в плен и отступать.
Ранее, писал 5-tv.ru, российские бойцы показали трубопровод, через который проникли в тыл ВСУ.
Атака ВСУ на Курскую область
Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. Боевики ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона.
От их действий погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.
Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
- 12 мар
- Путин поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить ВСУ в Курской области
- 12 мар
- Жители села Казачья Локня рассказали об издевательствах боевиков ВСУ
- 12 мар
- Планы Украины в Курской области провалились, заявил Герасимов
- 12 мар
- Российский боец рассказал о ситуации в Судже
- 12 мар
- «Живой щит»: ВСУ зверски расправлялись с гражданскими в Курской области
- 12 мар
- СК РФ возбудил уголовное дело о теракте из-за убийства жителей Курской области
- 12 мар
- Зверства ВСУ против мирных жителей стали темой заседания Совбеза ООН
- 12 мар
- Артиллеристы уничтожили гаубицу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 12 мар
- В Госдуме обозначили предположительный срок полного освобождения Суджи
- 12 мар
- Российские военные рассказали об освобождении Черкасского Перечного
Читайте также
81%
0.05 93.97
0.31
Нашли ошибку?