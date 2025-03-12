Путин предложил создать зону безопасности вдоль государственной границы

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 71 0

Российский лидер прибыл в штаб в Курской области, где заслушал доклад Валерия Герасимова.

Путин предложил создать зону безопасности вдоль государственной границы

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Тема:
Курская область

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в будущем нужно подумать о создании зоны безопасности у государственной границы в Курской области.

«Конечно, нужно особо подумать в будущем и о создании зоны безопасности вдоль государственной границы», — сказал глава государства в ходе совещания на пункте управления курской группировкой войск.

Также российский лидер заявил о необходимости полностью освободить территорию Курской области в кратчайшие сроки.

Ранее в этот день Путин приехал в пункт управления курской группировкой ВС РФ в военной форме с армейским камуфляжем, где заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Как отметил Герасимов, только за последние пять дней ВС РФ освободили 24 населенных пункта и 259 квадратных километров территории в Курской области. Кроме того, националисты понимают, что шансов у них нет, поэтому начали сдаваться в плен и отступать.

Ранее, писал 5-tv.ru,  российские бойцы показали трубопровод, через который проникли в тыл ВСУ.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. Боевики ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона.

От их действий погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.

Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

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