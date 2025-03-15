Песков: время сложить оружие у ВСУ в Курской области сокращается

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 44 0

На днях президент США Дональд Трамп призвал пощадить боевиков ВСУ.

Песков заявил о сокращении времени для выполнения ВСУ предложения Путина

Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

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Тема:
Курская область

Предложение президента РФ Владимира Путина сложить украинским боевикам оружие в Курской области остается в силе, однако время истекает. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с агентством ТАСС.

«Пока действует. У них время сокращается, как шагреневая кожа», — ответил он.

На днях президент США Дональд Трамп призвал пощадить боевиков ВСУ. Путин ознакомился с тем обращением и выдвинул требование. Киев должен отдать приказ своим формированиям сложить оружие и сдаться в плен. В этом случае им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами РФ.

При этом он напомнил, что боевики совершили многочисленные преступления против мирных граждан в Курской области. И за это им придется ответить.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России перспективу восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном. Он отметил, что ситуация во взаимоотношениях РФ и США начинает двигаться, однако сам процесс он охарактеризовал сложным.

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