Песков: время сложить оружие у ВСУ в Курской области сокращается

На днях президент США Дональд Трамп призвал пощадить боевиков ВСУ.
Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko
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Предложение президента РФ Владимира Путина сложить украинским боевикам оружие в Курской области остается в силе, однако время истекает. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с агентством ТАСС.
«Пока действует. У них время сокращается, как шагреневая кожа», — ответил он.
На днях президент США Дональд Трамп призвал пощадить боевиков ВСУ. Путин ознакомился с тем обращением и выдвинул требование. Киев должен отдать приказ своим формированиям сложить оружие и сдаться в плен. В этом случае им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами РФ.
При этом он напомнил, что боевики совершили многочисленные преступления против мирных граждан в Курской области. И за это им придется ответить.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России перспективу восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном. Он отметил, что ситуация во взаимоотношениях РФ и США начинает двигаться, однако сам процесс он охарактеризовал сложным.
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