Разрушенную в Судже «Пятерочку» могут сохранить как память об оккупации города

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 32 0

Хинштейн: разрушенную в Судже «Пятерочку» могут сохранить в память об оккупации

Хинштейн предложил сохранить «Пятерочку» в Судже в разрушенном состоянии

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

По мнению врио губернатора, здание будет напоминанием будущим поколениям.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн предложил оставить магазин «Пятерочка» в Судже в разрушенном состоянии. Он отметил в своем Telegram-канале, что здание будет напоминать будущим поколениям о днях оккупации города.

«Нужно оставить и то, что будет напоминать будущим поколениям обо всех испытаниях, через которые пришлось пройти суджанцам во время оккупации. Обсудим, какой из разрушенных и оскверненных врагов объектов мы сохраним в сегодняшнем состоянии: как вариант — возможно, уже ставшую легендарной «Пятерочку», — написал он.

Глава региона также рассказал, что 15 марта прошла первая встреча по теме стратегии восстановления освобожденных от ВСУ территорий. Обсуждались Суджа и Суджанский район. К 1 июля будут определены ключевые параметры плана. В работе примут участие депутаты, главы сельсоветов, бизнесмены, активисты и общественники.

Необходимо решить множество вопросов. Например, определить количество территорий, которые включат в программу. Важно также понимать, сколько жителей вернутся в свои дома после их восстановления, какие объекты инфраструктуры нужно отремонтировать в первую очередь и в строительстве каких предприятий есть нужда.

Первостепенная задача — разминирование территории. Специалисты уже занимаются этим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что трое жителей Курской области попали в больницу после обстрела ВСУ.

Тема:
Курская область
15 мар
Трое жителей Курской области попали в больницу после обстрела ВСУ
15 мар
В Курской области нашли более 370 пропавших без вести человек
15 мар
«Похороните возле Светы»: найден дневник жительницы Курской области, погибшей во время оккупации ВСУ
15 мар
Разрушенные дома и пустые улицы: кадры из освобожденной Суджи
15 мар
Запрещенные мины «Лепесток» обнаружили бойцы ВС РФ в Курской области
15 мар
ВС РФ освободили населенные пункты Рубанщина и Заолешенка в Курской области
15 мар
Бойцы ВС РФ сбили «Бабу-Ягу» на южно-донецком направлении. Лучшее видео из зоны СВО
15 мар
Песков: время сложить оружие у ВСУ в Курской области сокращается
15 мар
Спасенные жители Суджи рассказали о долгожданном появлении российских бойцов
15 мар
Психологи МЧС РФ работают со спасенными из Суджанского района россиянами
-3° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
85.57
-1.05 93.61
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
Все ближе: Овечкин забил в матче с «Сан-Хосе», до рекорда Гретцки — семь шайб
2:41
В Белгородской области мать и ребенок получили тяжелые ранения в ходе атаки ВСУ
2:18
Концерт певицы Мэйби Бэйби в Москве был сорван из-за сообщения о минировании
1:59
Разрушенную в Судже «Пятерочку» могут сохранить как память об оккупации города
1:41
Трамп назначил Келлога специальным посланником по Украине
1:23
Лукашенко вернулся в Минск после официального визита в Москву

Сейчас читают

Появились подробности о состоянии пострадавших в ДТП в центре Москвы
Трое жителей Курской области попали в больницу после обстрела ВСУ
Пьяный водитель BMW сбил пять пешеходов в центре Москвы
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской