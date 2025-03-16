Минобороны РФ показало кадры освобождения села Малая Локня
Были обнародованы кадры освобождения села Малая Локня
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В объективе — работа подразделений 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север».
Министерство обороны РФ обнародовало кадры работы подразделений 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север». В ходе наступления были освобождены населенные пункты Новая Сорочина, Старая Сорочина и Малая Локня Курской области.
Военные формирования «Север» и в настоящий момент продолжают уничтожать боевиков в приграничном районе Курской области. Делают они это при поддержке артиллерии и авиации. Минобороны РФ продемонстрировало, как выглядят оставленные позиции вражеских боевиков, которые были выбиты солдатами ВС РФ в ходе освобождения населенных пунктов.
Бойцы группировки двигаются вперед и выбивают боевиков ВСУ из населенных пунктов и укреппозиций. В ходе наступления российские военные захватывают трофеи и берут в плен украинских националистов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что стали известны подробности освобождения Малой Локни. Под Суджей наши бойцы уничтожают броневики украинской армии и продолжают продвигаться на запад. Накануне отгремели бои в хуторе Косица Суджанского района.
- 16 мар
- Главное событие недели: как ВС РФ провели уникальную операцию в Курской области
- 16 мар
- «Стреляли в того, кто попадется»: житель Суджи рассказал о зверствах ВСУ
- 16 мар
- Враг бежал: как ВС РФ за несколько дней освободили более 1000 км курской земли
- 16 мар
- Разрушенную в Судже «Пятерочку» могут сохранить как память об оккупации города
- 15 мар
- Трое жителей Курской области попали в больницу после обстрела ВСУ
- 15 мар
- В Курской области нашли более 370 пропавших без вести человек
- 15 мар
- «Похороните возле Светы»: найден дневник жительницы Курской области, погибшей во время оккупации ВСУ
- 15 мар
- Разрушенные дома и пустые улицы: кадры из освобожденной Суджи
- 15 мар
- Запрещенные мины «Лепесток» обнаружили бойцы ВС РФ в Курской области
- 15 мар
- ВС РФ освободили населенные пункты Рубанщина и Заолешенка в Курской области
Читайте также
74%
-1.05 93.61
-0.65
Нашли ошибку?