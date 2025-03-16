Минобороны РФ показало кадры освобождения села Малая Локня

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 42 0

Были обнародованы кадры освобождения села Малая Локня

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Тема:
Курская область

В объективе — работа подразделений 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север».

Министерство обороны РФ обнародовало кадры работы подразделений 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север». В ходе наступления были освобождены населенные пункты Новая Сорочина, Старая Сорочина и Малая Локня Курской области.

Военные формирования «Север» и в настоящий момент продолжают уничтожать боевиков в приграничном районе Курской области. Делают они это при поддержке артиллерии и авиации. Минобороны РФ продемонстрировало, как выглядят оставленные позиции вражеских боевиков, которые были выбиты солдатами ВС РФ в ходе освобождения населенных пунктов.

Бойцы группировки двигаются вперед и выбивают боевиков ВСУ из населенных пунктов и укреппозиций. В ходе наступления российские военные захватывают трофеи и берут в плен украинских националистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что стали известны подробности освобождения Малой Локни. Под Суджей наши бойцы уничтожают броневики украинской армии и продолжают продвигаться на запад. Накануне отгремели бои в хуторе Косица Суджанского района.

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