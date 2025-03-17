«Купол Донбасса» перехватил в ДНР 198 украинских дронов за прошедшую неделю

За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 198 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой. Об этом проинформировал штаб обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

На территории Зуевской тепловой электростанции перехвачен украинский дрон-камикадзе.

В Донецке в Куйбышевском районе предотвращена атака украинского гексакоптера на районную электрическую подстанцию, в Кировском — подавлен беспилотник, осуществляющий разведку местности вблизи жилых кварталов.

В Макеевке перехвачен ударный дрон «Баба-Яга» с боевыми зарядами и подавлены два беспилотника самолетного типа и квадрокоптер, осуществлявших разведку местности.

Взрывотехники УФСБ России по ДНР с помощью специальных технических средств обезвредили БПЛА и уничтожили взрывоопасные предметы на специализированном полигоне.

Благодаря слаженной работе наших защитников и своевременной реакции граждан оперативно выявлены места падения беспилотников. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что разведчики уничтожили вражескую станцию связи Stаrlink.