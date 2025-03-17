Число эвакуированных из Суджи россиян увеличилось до 465

Пострадавшим от действий украинских неонацистов продолжают оказывать помощь.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; МЧС России; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Из Суджанского района Курской области уже эвакуировали 465 человек. Соответствующее заявление сделали представители МЧС России на странице в Telegram-канале.
«Совместными усилиями сотрудников МЧС России, Минобороны РФ и других структур вывезены 465 человек», — поделились статистическими данными в пресс-службе.
По текущей информации, только за минувшие сутки количество эвакуированных увеличилось на 42 человека.
В сообщении добавили, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. В том числе, было развернуто 88 пунктов временного размещения (ПВР). Там люди могут получить воду и продукты питания.
Более того, всем нуждающимся беженцам помогают оформить документы, найти потерянных родственников и близких, а также связаться с ними.
«Решены вопросы всестороннего обеспечения в том числе оказания медицинской и психологической помощи», — добавили в ведомстве.
Известно, что эвакуация все еще не завершена. Людей вывозят под непрерывными обстрелами украинских боевиков.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как проходит эвакуация жителей Суджи.
- 17 мар
- Шансов закрепиться нет: ВСУ в панике отступают из Курской области
- 17 мар
- Силы ПВО уничтожили три украинских дрона над Курской и Белгородской областями
- 17 мар
- «Мы рады вам»: как проходит эвакуация жителей Суджи
- 17 мар
- Заставили воевать: танкисты ВСУ жаловались жителям Суджи на своих командиров
- 17 мар
- Минобороны раскрыло подробности освобождения Косицы и Черкасского Поречного
- 17 мар
- Гаубицы Д-30 уничтожили живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 17 мар
- Четверо украинских боевиков признали вину за нападение на Суджу
- 17 мар
- «Град» накрыл пехоту ВСУ в Курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
- 16 мар
- Над Курской, Орловской и Брянской областями сбиты 15 беспилотников
- 16 мар
- СК возбудил дело о теракте по факту мародерства и убийства жителей Курской области
Читайте также
100%
-1.05 93.61
-0.65
Нашли ошибку?