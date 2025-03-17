Число эвакуированных из Суджи россиян увеличилось до 465

Из Суджанского района Курской области уже эвакуировали 465 человек. Соответствующее заявление сделали представители МЧС России на странице в Telegram-канале.

«Совместными усилиями сотрудников МЧС России, Минобороны РФ и других структур вывезены 465 человек», — поделились статистическими данными в пресс-службе.

По текущей информации, только за минувшие сутки количество эвакуированных увеличилось на 42 человека.

В сообщении добавили, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. В том числе, было развернуто 88 пунктов временного размещения (ПВР). Там люди могут получить воду и продукты питания.

Более того, всем нуждающимся беженцам помогают оформить документы, найти потерянных родственников и близких, а также связаться с ними.

«Решены вопросы всестороннего обеспечения в том числе оказания медицинской и психологической помощи», — добавили в ведомстве.

Известно, что эвакуация все еще не завершена. Людей вывозят под непрерывными обстрелами украинских боевиков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как проходит эвакуация жителей Суджи.