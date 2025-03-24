Уничтожили блиндаж боевиков ВСУ точным выстрелом. Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 8 0

Опубликовано видео работы танкистов ВС РФ

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Личный состав противника не пережил атаку.

Российские танкисты уничтожили блиндаж боевиков ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Экипажи отдельного танкового батальона Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск «Днепр» выехал на закрытую огневую позицию и открыл огонь по противнику. После первого выстрела блиндаж разрушился. Под его развалинами остался весь укрывавшийся в нем личный состав ВСУ.

Выполнив боевую задачу, экипаж оперативно совершил откат и покинул огневую позицию.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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