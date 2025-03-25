Также под удар попал автомобиль и личный состав украинских националистов.

Расчет 152-мм орудия 2С19 «Мста-С» группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления беспилотниками и живую силу противника на Херсонском направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Бойцы САУ «Мста-С» получив команду на боевую работу, совершили марш в установленный квадрат, навелись на цель и поразили пункт управления БПЛА, автомобиль и украинских националистов.

Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях, от занятия позиции и нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут, эти навыки уже отработаны до автоматизма. Огонь ведется на дальностях до 30 километров. Стрельба может вестись как с закрытой огневой позиции, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.