Российские артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео работы российской артиллерии
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Также под удар попал автомобиль и личный состав украинских националистов.
Расчет 152-мм орудия 2С19 «Мста-С» группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления беспилотниками и живую силу противника на Херсонском направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Бойцы САУ «Мста-С» получив команду на боевую работу, совершили марш в установленный квадрат, навелись на цель и поразили пункт управления БПЛА, автомобиль и украинских националистов.
Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях, от занятия позиции и нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут, эти навыки уже отработаны до автоматизма. Огонь ведется на дальностях до 30 километров. Стрельба может вестись как с закрытой огневой позиции, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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