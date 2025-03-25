Врачи восемь километров несли на руках ребенка в больницу из-за непогоды на Камчатке
Врачи восемь километров несли ребенка в больницу из-за непогоды на Камчатке
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
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После снежного шторма движение на дорогах местами оказалось затруднено.
На Камчатке врачи скорой помощи пронесли ребенка на руках восемь километров, чтобы доставить в больницу. После снежного шторма, который обрушился на полуостров, по-другому попасть в стационар было невозможно.
Путь от дома до клиники протянулся по тотальному бездорожью. Даже взрослым сугробы были по колено, а местами и по пояс.
Однако медики сами не падали духом, еще и пытались развеселить своего пациента. В конце концов, уже без сил, но полосу препятствий все же преодолели.
Камчатский край постепенно приходит в себя после рекордных осадков. Коммунальщики расчистили основные трассы. Только сегодня удалось возобновить движение междугородних автобусов. Следующим этапом станет уборка дворов.
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