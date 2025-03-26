Военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 269 0

Также ранен оператор.

Военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области

Фото: Telegram/Журналистка | Z |/zhurnalistka_z

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Тема:
Спецоперация

Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

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Также известно, что ранен оператор телеканала Дмитрий Волков.

«Съемочная группа Первого подорвалась на вражеской мине», — сообщили в пресс-службе.

Анне Прокофьевой было 35 лет, совсем скоро у нее был бы день рождения. Репортажи из зоны спецоперации она вела с 2023 года.

Редакция сайта Пятого канала выражает глубокие соболезнования родным и близким Прокофьевой.

Несколько дней назад, 24 марта, стало известно о гибели российских журналистов в результате ракетного обстрела украинских боевиков в ЛНР. Среди них находился корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

В момент вражеской атаки он находился в машине с коллегами — оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым, а также водителем съемочной группы Александром Сиркели. В результате обстрела пострадал и корреспондент «Звезды» Никита Гольдин, он получил тяжелое ранение.

Известно, что боевики ВСУ ударили по авто двумя ракетами HIMARS.

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