Военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области
Также ранен оператор.
Фото: Telegram/Журналистка | Z |/zhurnalistka_z
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Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
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Также известно, что ранен оператор телеканала Дмитрий Волков.
«Съемочная группа Первого подорвалась на вражеской мине», — сообщили в пресс-службе.
Анне Прокофьевой было 35 лет, совсем скоро у нее был бы день рождения. Репортажи из зоны спецоперации она вела с 2023 года.
Редакция сайта Пятого канала выражает глубокие соболезнования родным и близким Прокофьевой.
Несколько дней назад, 24 марта, стало известно о гибели российских журналистов в результате ракетного обстрела украинских боевиков в ЛНР. Среди них находился корреспондент «Известий» Александр Федорчак.
В момент вражеской атаки он находился в машине с коллегами — оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым, а также водителем съемочной группы Александром Сиркели. В результате обстрела пострадал и корреспондент «Звезды» Никита Гольдин, он получил тяжелое ранение.
Известно, что боевики ВСУ ударили по авто двумя ракетами HIMARS.
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