Российские танкисты выжгли «опорник» боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 45 0

Опубликовано видео атаки российских танкистов на опорный пункт боевиков ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Еще одним выстрелом наши поразили группу усиления противника.

Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск «Восток» поддерживают огнем штурмовые группы мотострелковых подразделений, выжигая опорные пункты украинских националистов на южнодонецком направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Получив от разведчиков координаты огневых точек противника, военнослужащие прибыли на огневые позиции, оперативно навели боевую машину на цель и поразили опорный пункт противника сосредоточенным огнем, применив осколочно-фугасные снаряды.

Также, танкисты точным выстрелом уничтожили группу усиления противника, которая пыталась подойти на помощь. Стрельба велась прямой наводкой с постоянной корректировкой огня операторами беспилотников, ведущих непрерывную воздушную разведку в районе нахождения цели.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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