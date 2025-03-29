Российские стрелки остались незамеченными.

Снайперы группировки войск «Восток» поддержали прицельным огнем штурмовые группы в ходе выполнения боевой задачи по захвату опорного пункта ВСУ на южнодонецком направлении в зоне проведения СВО. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Получив задачу, снайперская пара скрытно выдвинулась в район выполнения боевой задачи. Прибыв на место, военнослужащие определили вероятные подходы к опорному пункту и количество личного состава. Дождавшись начало штурма, снайперы из винтовок подавили огневые точки и пулеметный расчет противника, тем самым обеспечив подход наших штурмовиков.

Кроме этого, военнослужащие метким огнем уничтожили резерв противника, который выдвигался на подкрепление. Завершив выполнять поставленную боевую задачу военнослужащие скрытно выдвинулась к точке эвакуации.

Выполнение специальных задач в бою требует от снайпера иметь отличную физическую форму, хорошо ориентироваться на местности, уметь быстро принимать решения, а также владеть способами маскировки.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.