Снайперы прикрыли штурм позиций боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 5 0

Опубликовано видео работы российских снайперов в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Российские стрелки остались незамеченными.

Снайперы группировки войск «Восток» поддержали прицельным огнем штурмовые группы в ходе выполнения боевой задачи по захвату опорного пункта ВСУ на южнодонецком направлении в зоне проведения СВО. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Получив задачу, снайперская пара скрытно выдвинулась в район выполнения боевой задачи. Прибыв на место, военнослужащие определили вероятные подходы к опорному пункту и количество личного состава. Дождавшись начало штурма, снайперы из винтовок подавили огневые точки и пулеметный расчет противника, тем самым обеспечив подход наших штурмовиков.

Кроме этого, военнослужащие метким огнем уничтожили резерв противника, который выдвигался на подкрепление. Завершив выполнять поставленную боевую задачу военнослужащие скрытно выдвинулась к точке эвакуации.

Выполнение специальных задач в бою требует от снайпера иметь отличную физическую форму, хорошо ориентироваться на местности, уметь быстро принимать решения, а также владеть способами маскировки.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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