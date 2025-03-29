Российские силы освободили Веселовку в Сумской области

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 33 0

Наши бойцы продолжают активное продвижение в зоне спецоперации.

Российские силы освободили Веселовку в Сумской области

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Веселовка в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Веселовка Сумской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки потери ВСУ на курском направлении в ходе боев составили более 190 боевиков. Также были уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, три миномета, а также шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. Боевики ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона.

От их действий погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.

Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 70890 боевиков, 402 танка, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, и другое вооружение.

Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

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