В ряде западных СМИ поспешили обвинить Россию в «сознательном затягивании переговоров», очевидно, их удивляет, что мы почему-то не побежали выполнять все желания Вашингтона, а как и положено при равнозначном общении — отстаиваем свои доводы и аргументы. При этом время действительно на нашей стороне.

Вот ежегодный отчет американской разведки. Написан новой командой и в отличии от «байденовских» времен в нем ни слова про защиту демократии, моральные обязательства и либеральные ценности — все сухо и по делу. Выводы по Украине: киевский режим ждет постепенное, но неуклонное ослабление позиций, независимо от любых попыток США и других стран помешать санкциями и угрозами.

Российский президент на этой неделе охарактеризовал обстановку на поле боя более точно и ярко.

«По всей линии боевого соприкосновения наши войска владеют стратегической инициативой. Я еще совсем недавно говорил „мы их дожмем“, есть основания полагать, что мы их добьем. Думаю, что только должно прийти осознание того, что происходит у самого украинского народа», — прокомментировал Владимир Путин.

Но вернемся к докладу американской разведки. Там указаны и другие долгосрочные минусы для США. Русские получили бесценный опыт борьбы с западным оружием и методами разведки и могут поделиться информацией с другими — с Китаем или Ираном, например. Да мало ли кому могут пригодится советы «как спалить Abrams или где тоньше броня у Bradley.»

А у нас все задокументировано и образцы трофейные имеются. Иными словами, все те планы, что были у США и НАТО по России, боевые уставы о том, как воевать, все нормативы — все нужно переписывать, потому что российская армия прямо сейчас получает уникальный боевой опыт, учится воевать, меняется на глазах.

Будет усилена морская пехота, которая на СВО показала, что умеет прекрасно воевать и вдали от «большой воды». Все бригады будут расширены до дивизий. А у нас их пять.

Эта масштабная задача поручена новому заместителю Главкома ВМФ, генерал-майору Михаилу Гудкову. О его назначении верховный главнокомандующий объявил во время поездки в Мурманск прямо на борту подводного ракетного крейсера «Архангельск». Михаил Гудков командует 155-той бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота. Ее и возьмут за образец.

Осенью 2023 года тогда еще полковник Гудков был награжден «Золотой звездой» и именным оружием. Его бригада за время СВО стала гвардейской, была награждена орденами Жукова и Суворова. Наконец, она первой в российской армии получила почетное название по месту успешной операции «Курская», благодаря дерзким прорывам морпехов 155-й, стал возможен окончательный разгром противника на захваченном плацдарме.

Маленький эпизод — для понимания как в Киеве относятся к «Курской авантюре» — попал к нам в плен военнослужащий 41-й механизированной бригады, у которого среди документов был полис медицинского страхования, как ему объяснили, канадский. Каково же было его удивление, когда наши перевели ему, что написано на бумажке — что это согласие на донорство органов. Но, канадский, да. Тут не обманули его командиры.

«Французский медицинский полис. Это нам перед отправкой командир выдал. Нормально бл***, людей отправляют на верную смерть и еще такие бумажки заставляют подписывать», — негодует военнопленный Андрей Чемер.

Сейчас морпехи-приморцы вместе с другими подразделениями дочищают курское пограничье от таких «канадских доноров» и заходят в соседнюю Сумскую область Украины для создания зоны безопасности. Репортаж корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева.

Это завершающий этап новой Курской битвы. Нашим войскам осталось только добить, то, что осталось от группировки ВСУ.

«Держаться им осталось недолго. Максимум неделя и будет массовая сдача в плен. Либо они будут уничтожены. Боевики продолжают сдавать села. Вот и Гоголевка теперь под нашим контролем», — рассказал боец с позывным Удав.

Таким образом, у ВСУ осталось отбить всего три населенных пункта — Олешня, Горналь, Гуево. Это небольшой выступ земли у самой границы, шириной около десяти километров. И сейчас это настоящий ад для боевиков.

Так наши войска поливает оккупантов огнем с утра и до вечера, работает ствольная и реактивная артиллерия. Огонь из всех орудий и всех калибров — от «Града» до «Урагана».

Только что отработал «Ураган». Цель — живая сила противника. Добиваем оставшеюся группировку ВСУ на приграничных районах Курской области. Под таким массированным огнем формула выживания оккупантов сводится к одному — каждый сам за себя.

Потери ВСУ уже превысили 70 тысяч боевиков — и продолжают расти.

«Мы выполнили свой долг — выгнали их отсюда. И теперь пойдем к ним. Каждый день и каждую ночь, а то и по два раза приходится стрелять, прикрывать пехоту. Работы много», — сказал позывной Ростов.

Следом за пехотой и артиллерий вперед идут наши саперы. Вот бойцы заметили неразорвавшийся снаряд с ударного беспилотника. Обезвреживаем на месте. Освобожденные села буквально набиты взрывчаткой всех видов. Заминированы дома, огороды и даже мебель.

«Заминированы двери, холодильники, бытовая техника. Стоят противопехотные мины, противотанковые мины на подъездах», — сказал позывной Холод, командир саперной роты.

Подсчитать, сколько времени уйдет на обезвреживание всех территорий не берется ни один сапер. Работы слишком много. Вот целая россыпь натовских снарядов. Здесь десяток и там еще, наверное, штук 30.

Последними в освобожденные села заходят военные следователи. Записывая все факты зверств над мирными жителями, преступлений, случай вандализма и грабежей украинскими оккупантами. Прощать ВСУ массовые расправы над простыми жителями никто не собирается.