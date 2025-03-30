Над территорией России уничтожили шесть беспилотников ВСУ

Силы ПВО сработали в трех регионах.

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметили в ведомстве.

Так, в Белгородской области сбили три БПЛА, два ликвидировали над Брянской и один в Саратовской.

С момента начала специальной военной операции, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, боевики ВСУ непрерывно атакуют российские регионы. Противник использует не только беспилотные летательные аппараты, но и наносит ракетные удары по населенным пунктам.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что шесть мирных жителей, в том числе ребенок, пострадали сегодня в результате атак ВСУ по территории Донецкой народной республике (ДНР). Среди раненых — три женщины, мужчина и мальчик 2012 года рождения. Ребенок получил ранения средней степени тяжести.