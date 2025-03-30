Шесть мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ по территории ДНР

Шесть мирных жителей, в том числе ребенок, пострадали сегодня в результате атак ВСУ по территории ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Среди раненых — три женщины, мужчина и мальчик 2012 года рождения. Ребенок получил ранения средней степени тяжести. Пушилин отметил, что пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Повреждены семь частных жилых домостроений в Центрально-Городском районе Горловки, два объекта гражданской инфраструктуры в Центрально-Городском (школа-интернат) и Никитовском (газопровод) районах Горловки», — отметил глава региона.

Всего противник совершил около 10 вооруженных атак.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Курской области в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в тяжелом состоянии оказались двое мирных жителей. Соответствующее заявление сделал врио главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.