Шесть мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ по территории ДНР

Среди них — ребенок.
Фото: © РИА Новости/Сергей Батурин
Шесть мирных жителей, в том числе ребенок, пострадали сегодня в результате атак ВСУ по территории ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
Среди раненых — три женщины, мужчина и мальчик 2012 года рождения. Ребенок получил ранения средней степени тяжести. Пушилин отметил, что пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
«Повреждены семь частных жилых домостроений в Центрально-Городском районе Горловки, два объекта гражданской инфраструктуры в Центрально-Городском (школа-интернат) и Никитовском (газопровод) районах Горловки», — отметил глава региона.
Всего противник совершил около 10 вооруженных атак.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Курской области в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в тяжелом состоянии оказались двое мирных жителей. Соответствующее заявление сделал врио главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
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