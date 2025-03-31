Решительное осуждение: в Кремле отреагировали на осквернение могилы Федорчака

Песков: осквернение могилы Федорчака — непозволительно, будут приняты меры
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Всего преступники разгромили четыре могилы — корреспондента «Известий» и трех бойцов спецоперации.
Осквернение могилы корреспондента «Известий» Александра Федорчака и трех бойцов специальной военной операции (СВО) — это непозволительно и возмутительно. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля отметил, что законом предусмотрено серьезное наказание в отношении этих вандалов. Меры будут приняты самые жесткие тем, кто позволяет себе такие вещи. В администрации лидера России Владимира Путина решительно осуждают разгром захоронений павших бойцов и журналистов.
«Это непозволительно и возмутительно, чудовищно и мы самым решительным образом осуждаем такие действия», — заявил Песков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что осквернение могилы Федорчака довело до слез местную жительницу Татьяну Тимошину.
Женщина заявила, что всегда готова отдать последнее ради людей, работающих и служащих в зоне специальной военной операции, и для нее поджог захоронения — это серьезное преступление, которому не может быть никакого оправдания.
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