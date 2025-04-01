«Вся мокрая»: Ольга Бузова рассказала о своих необычных снах

Уже второй день они не дают ей покоя.

Певица Ольга Бузова вторую ночь не может заснуть из-за кошмарных снов. Своими чувствами знаменитость поделилась с подписчиками в своем Telegram-канале.

Артистка находится в смятении и не понимает, что с ней происходит и почему. Бузова с ужасом вспоминает, как несколько раз застревала в собственном сне и никак не могла проснуться, хотя очень пыталась.

«Когда я просыпаюсь и все-таки выхожу из кошмара, я вся мокрая. Заново засыпая, начинается уже какой-то другой кошмар. Мне кажется, у меня такое только в детстве было, когда я боялась бегать в туалет, думала, что меня ведьма утащит за ногу под кровать», — говорит певица.

Подписчики предположили, что все дело в ее загруженном графике, ведь певица все время задействована в каком-то проекте. Скорее всего, нервная система певицы дала сбой. Кто-то даже посоветовал артистке посетить психиатра.

Сама же Бузова утверждает, что не испытывает никакой тревоги в последнее время. При этом она питается правильно и ложится спать рано.

Теперь же из-за недосыпа звезда начала беспокоиться, что не сумеет осуществить все свои планы на грядущий месяц.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова откровенно рассказала о своей зависимости. На днях психиатр заявил, что балерина страдает от алкоголизма. Ответ не заставил себя ждать.