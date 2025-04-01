«Вся мокрая»: Ольга Бузова рассказала о своих необычных снах
Ольга Бузова страдает от ночных кошмаров
Фото: © РИА Новости/ Владимир Астапкович
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Уже второй день они не дают ей покоя.
Певица Ольга Бузова вторую ночь не может заснуть из-за кошмарных снов. Своими чувствами знаменитость поделилась с подписчиками в своем Telegram-канале.
Артистка находится в смятении и не понимает, что с ней происходит и почему. Бузова с ужасом вспоминает, как несколько раз застревала в собственном сне и никак не могла проснуться, хотя очень пыталась.
«Когда я просыпаюсь и все-таки выхожу из кошмара, я вся мокрая. Заново засыпая, начинается уже какой-то другой кошмар. Мне кажется, у меня такое только в детстве было, когда я боялась бегать в туалет, думала, что меня ведьма утащит за ногу под кровать», — говорит певица.
Подписчики предположили, что все дело в ее загруженном графике, ведь певица все время задействована в каком-то проекте. Скорее всего, нервная система певицы дала сбой. Кто-то даже посоветовал артистке посетить психиатра.
Сама же Бузова утверждает, что не испытывает никакой тревоги в последнее время. При этом она питается правильно и ложится спать рано.
Теперь же из-за недосыпа звезда начала беспокоиться, что не сумеет осуществить все свои планы на грядущий месяц.
Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова откровенно рассказала о своей зависимости. На днях психиатр заявил, что балерина страдает от алкоголизма. Ответ не заставил себя ждать.
- 26 мар
- «Не откладывается в бока»: Ольга Бузова удивила фанатов кулинарными пристрастиям
- 13 мар
- «Это уже звоночек»: Бузова рассказала о проверке мужчин на первом свидании
- 5 мар
- «Не ожидала»: Бузова оказалась в неловкой ситуации из-за полуголого мужчины
- 28 февр
- Заживать будет месяц: Ольга Бузова решилась на изменения во внешности
- 27 февр
- Скандал ради хайпа? Ольга Бузова и Лада Дэнс не поделили песню
- 24 февр
- «Если случится любовь, то сразу в ЗАГС»: Ольга Бузова планирует выйти замуж
- 20 февр
- На фоне отцовства Давы: Ольга Бузова исполнила давнее желание
- 15 февр
- Несколько ухажеров: Ольга Бузова отметила День всех влюбленных не в одиночестве
- 14 февр
- «Желаю им всего хорошего»: Ольга Бузова впервые обратилась к Даве после скандала
- 13 февр
- Украла песню? Лада Дэнс и Ольга Бузова выясняют отношения из-за хита 1993 года
71%
Нашли ошибку?