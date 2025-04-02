Убирать зонтики рано: какая погода ожидает москвичей 2 апреля

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 17 0

Гидрометцентр: в Москве 2 апреля местами ожидается небольшой дождь и ветер

Синоптики спрогнозировали небольшой дождь и до +11 градусов в Москве 2 апреля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тема:
Погода

Март в столице в 2025 году выдался почти самым теплым за последние 150 лет. Чего ждать в апреле?

Небольшой дождь, облачность с прояснениями и температура воздуха от до +11 градусов — такой прогноз погоды на 2 апреля дали жителям Москвы и Подмосковья специалисты Гидрометцентра. Данные опубликованы на официальном сайте службы. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

Днем в столице ожидается температура от +9 до +11, а ночью столбики термометров опустятся до — 1 градуса. В области в дневное время ожидается тепло от +7 до +12 градусов, после захода солнца ожидается похолодание до –2 градусов. Ветер — северный и северо-восточный ветер со скоростью 6 –11 метров в секунду.

Прежде метеорологи сообщали, что первый весенний месяц в Москве оказался одним из самых теплых последние 150 лет наблюдений. Средняя температура в марте 2025 года составила +3,9 градуса, что почти на 5 градусов выше, чем показатели климатических норм. Но этот март — лишь второй в рейтинге. Самым согревающим месяц был в 2007 году, тогда средняя температура дошла до отметки +4,4 градуса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких регионах России апрель может оказаться еще одним снежным месяцем.

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84.87
-0.63 91.96
-0.47
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