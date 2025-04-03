Российские бойцы прорывают оборону ВСУ на красноармейском направлении

Российские военные продавливают оборону ВСУ на красноармейском направлении спецоперации (СВО). Поддерживают продвижение штурмовых подразделений мотострелки группировки войск «Центр».

При помощи дронов они выследили и уничтожили боевую бронемашину противника. Вражескую технику атаковали сразу несколькими барражирующими боеприпасами.

Кадры уничтожения боевой техники ВСУ расчетами FPV-дронов группировки войск «Центр» в ходе освобождения населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР).

А бойцы Южной группировки войск контролируют небо на краматорско-дружковском направлении. Они вычислили пункт управления дронами ВСУ, замаскированный в подвале брошенного дома.

По цели нанесли несколько точных ударов беспилотниками. После этого укрытие полностью выгорело. Еще несколько дронов-камикадзе поразили украинские блиндажи, расположенные на первом рубеже обороны.