Российские бойцы прорывают оборону ВСУ на красноармейском направлении
Дроны ВС РФ атаковали врага — поразили технику и боевиков.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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Российские военные продавливают оборону ВСУ на красноармейском направлении спецоперации (СВО). Поддерживают продвижение штурмовых подразделений мотострелки группировки войск «Центр».
При помощи дронов они выследили и уничтожили боевую бронемашину противника. Вражескую технику атаковали сразу несколькими барражирующими боеприпасами.
Кадры уничтожения боевой техники ВСУ расчетами FPV-дронов группировки войск «Центр» в ходе освобождения населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР).
А бойцы Южной группировки войск контролируют небо на краматорско-дружковском направлении. Они вычислили пункт управления дронами ВСУ, замаскированный в подвале брошенного дома.
По цели нанесли несколько точных ударов беспилотниками. После этого укрытие полностью выгорело. Еще несколько дронов-камикадзе поразили украинские блиндажи, расположенные на первом рубеже обороны.
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