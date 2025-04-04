«Не кипячу»: мэр Орска рассказал о качестве воды после прошлогоднего паводка

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 32 0

Мэр Орска Воробьев: качество воды после паводка в 2024 году не вызывает опасений

«Не кипячу, не покупаю»: мэр Орска рассказал о качестве воды в городе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
Паводки в регионах России

Скважины и коллекторы здесь были сильно повреждены.

Качество воды после прошлогоднего паводка в Орске Оренбургской области не вызывает опасений. Об этом РИА Новости заявил мэр города Артем Воробьев.

Градоначальник признался — он сам пьет воду из-под крана, не кипятит ее и не покупает. Он признает, что после прошлогоднего прорыва дамбы на реке Урал пострадали несколько скважин. Проблемы с водой были, но они решены, заключил он.

«В Орске на момент прошлогоднего паводка действовала 71 скважина. В паводок они были затоплены, сгорели насосы, и некоторые из скважин разгерметизировались. Эти скважины чистили, коммунальщики работали на износ», — пояснил Воробьев.

Мэр объяснил, что скважины были реконструированы, почищены, а в некоторых местах даже пробурены новые. Летом прошлого года город был вновь обеспечен водой, безопасность которой подтвердил Роспотребнадзор.

А вот часть коллекторов, обрушенных паводком, восстанавливают до сих пор, признался Воробьев.

Прорыв дамбы произошел 7 апреля 2024 года, из-за чего более восьми тысяч домов Орска было затоплено, в Оренбурге пострадало около 1,8 тысячи приусадебных участков. Прорыв засыпали 11 апреля, после чего вода начала уходить.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что власти Оренбургской области не успевают подготовиться к сезону подтоплений.

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