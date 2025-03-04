Власти Оренбургской области не успевают подготовиться к сезону подтоплений

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Регион не оправился от паводков еще с прошлого года.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Тема:
Паводки в регионах России

Власти Оренбургской области, которая в прошлом году сильно пострадала от паводков, не успевают подготовиться к сезону подтоплений! Восстановленная дамба в Орске до сих пор не получила необходимые документы.

Работы там завершили еще осенью, и теперь специалисты должны подтвердить, что сооружение безопасно и отвечает техническим требованиям, а значит — выдержит новый разлив Урала, когда начнут таять снега.

Времени все меньше — уровень воды в водоемах уже стремительно растет. В Орске одна из рек совсем близко подошла мосту и грозит затопить переправу. Кроме того, некоторые разрушения от прошлогоднего потопа в регионе до сих пор не устранены.

Тема:
Паводки в регионах России
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