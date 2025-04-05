Беспилотник атаковал одно из предприятий в Мордовии

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 57 0

Губернатор Здунов: одно из предприятий в Мордовии подверглось атаке БПЛА

Беспилотник атаковал одно из предприятий в Мордовии

Фото: © РИА Новости/Юлия Честнова

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

На территории работают экстренные службы.

Ночью одно из предприятий Мордовии подверглось атаке беспилотников. Об этом сообщил глава республики Артем Здунов в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью одно из предприятий Мордовии подверглось атаке БПЛА. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые силы и средства. На территории работают оперативные и экстренные службы», — написал он.

По предварительной информации, никто не пострадал. Помимо этого, Здунов попросил всех жителей не выкладывать фото и видео с места происшествия, поскольку это может помочь противнику. Он также призвал граждан доверять только официальной информации.

Впервые республика подверглась атаке украинских дронов в апреле 2024 года. Тогда российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили два БПЛА.

На регионы РФ регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только беспилотники, но и обстреливают у границы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что над территорией России сбили более 100 беспилотников ВСУ.

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