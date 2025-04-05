В Кузбассе введен режим повышенной готовности из-за ветра до 33 м/с

|
Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 244 0

Глава региона отметил, что в течение последних суток сложились «опасные метеоусловия».

В Кузбассе введен режим повышенной готовности из-за ветра до 33 м/с

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

На всей территории Кузбасса введен режим «Повышенная готовность» в связи с «опасными метоявлениями». Об этом сообщил губернатор региона Илья Середюк в своем Telegram-канале.

Как уточнил Середюк, это необходимо для для устранения последствий порывов ветра, вплоть до ураганного со скоростью 33 метра в секунду.

«Зафиксированы многочисленные порывы на электросетях, повреждения кровель, падение веток и деревьев, рекламных конструкций, остановок. Для ликвидации аварийных отключений электроэнергии задействовано 77 бригад, 85 единиц техники, 230 человек», — уточнил глава региона.

Середюк сообщил, что поставил профильным службам задачи восстановить подачу электроэнергии до конца суток, главам муниципальных образований — произвести объезды территорий и устранить последствия непогоды.

Утром 5 апреля ресс-служба «Россети Сибирь», сообщала, что введен режим повышенной готовности в нескольких регионах Западной и Восточной Сибири. Сотрудники организщации занимаются устранением последствий ветра, снега и дождя в регионе.

Накануне Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Новокузнецка распространила штормовое предупреждение.

Ранее 5-tv.ru писал, что врачи восемь километров несли на руках ребенка в больницу из-за непогоды на Камчатке. Даже взрослым сугробы были по колено, а местами и по пояс.

Тема:
Погода
5 апр
Достаем зонтики: погода в Москве 5 апреля
4 апр
Плотная дымка: в Сочи из-за густого тумана нарушена работа аэропорта
4 апр
Утепляться ли? Погода в Москве 4 апреля
3 апр
Время для прогулки: какая погода ждет москвичей 3 апреля
2 апр
Убирать зонтики рано: какая погода ожидает москвичей 2 апреля
31 мар
Запасаемся зонтиками: какой день в Москве будет самым дождливым на этой неделе
31 мар
Дыхание весны: погода в Москве 31 марта
30 мар
«Наступает весна»: Вильфанд рассказал, когда россиянам ждать потепления
29 мар
«В апреле обязательно будет снег»: россиянам пообещали отголоски зимы
28 мар
Изменение климата: грозит ли Петербургу затопление из-за глобального потепления
+6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
84.28
-0.10 92.99
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

12:07
Захарова прокомментировала отказ ФРГ видеть русских на праздновании Победы
11:49
«От великого великому»: Гретцки подарил Овечкину свою 894-ю шайбу
11:33
В Кузбассе введен режим повышенной готовности из-за ветра до 33 м/с
11:16
«Становится более интенсивным»: когда в Москве ждать окончания заморозков
11:11
«Материальное не интересует»: психология сильной и независимой
11:00
Российские вертолеты ударили по позициям ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

«Не пытайтесь остаться»: украинцы получили письма с требованием уехать из США
«Лучший душ в моей жизни»: Овечкина искупали в пиве после матча с «Чикаго»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Нанесет серьезный вред желудку: кому категорически нельзя есть суп

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп