Аисты вернулись: Хинштейн рассказал о восстановлении Курского приграничья

Все населенные пункты будут расчищены и разминированы.

В ближайшее время начнут восстанавливать пострадавшие в результате атак ВСУ села Суджанского района. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Трудно сдержать эмоции, стоя на этой земле и зная, что происходило здесь в августе», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

В августе 2024 года солдаты под командованием подполковника Сергея Чебнева с позывным «Отмель» держали здесь ожесточенную круговую оборону. 12 дней сражений, контратаки, неравный бой с врагом, но они не дали захватчикам прорваться к Курской АЭС.

«Обязательно увековечим память „Отмеля“ и всех, кто остался верен своей стране до конца! Как раз накануне разговаривал с вдовой комбата Ольгой, вместе обсуждали, как будем это делать», — отметил врио губернатора.

Работа по разминированию и восстановлению идет полным ходом. Саперы инженерных войск, которые ежедневно рискуют жизнью, расчищают территорию, их число уже достигло тысячи человек. Все населенные пункты будут тщательно обследованы.

Восстановление региона — колоссальная задача. В Малой Локне уже появились аисты, вернувшиеся в родные края.

«Символ любви к Родине, дома, благополучия. Символ того, что все обязательно будет хорошо. Совсем скоро и мир, и благополучие, и дом вернутся на наши земли — в этом нет никаких сомнений!» — заключил Хинштейн.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Курской области от атак ВСУ пострадали трактористы.