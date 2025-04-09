Националисты продолжают терпеть неудачи на поле боя.

Экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Как сообщили в Минобороны, удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Цель была успешно поражена.

Ситуация в Курской области

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. Националисты попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От их действий погибли и пострадали мирные люди.

Согласно последним данным российского оборонного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 72760 боевиков, 405 танка, 595 артиллерийских орудий, 331 боевую машину пехоты, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, и другое вооружение.

Операция российских сил по уничтожению формирований ВСУ продолжается.