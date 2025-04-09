Су-34 разнес «опорник» ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 22 0

Су-34 ударил по личному составу и опорному пункту ВСУ в Курской области

Фото, видео: © РИА Новости/Валентин Капустин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

Националисты продолжают терпеть неудачи на поле боя.

Экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Как сообщили в Минобороны, удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Цель была успешно поражена.

Ситуация в Курской области

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. Националисты попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От их действий погибли и пострадали мирные люди.

Согласно последним данным российского оборонного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 72760 боевиков, 405 танка, 595 артиллерийских орудий, 331 боевую машину пехоты, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, и другое вооружение.

Операция российских сил по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Тема:
Курская область
9 апр
Гуево освобождено: как наши бойцы выбивали боевиков ВСУ из села под Курском
8 апр
Боевики ВСУ дважды за сутки атаковали объекты энергетической инфраструктуры РФ
8 апр
Российские военные освободили село Гуево в Курской области
8 апр
Ми-35М разнес в щепки «опорник» ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
8 апр
Десятки икон спасли из оскверненного боевиками ВСУ храма в пригороде Суджи
7 апр
Польские наемники убили мирного жителя в Курской области
7 апр
Аисты вернулись: Хинштейн рассказал о восстановлении Курского приграничья
7 апр
Су-34 разбомбил опорный пункт ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
5 апр
«Две минуты на сборы»: девочка рассказала об эвакуации из курского приграничья
5 апр
ВСУ потеряли более 210 боевиков за сутки на курском направлении
-3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
85.46
-0.73 93.78
-0.99
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Су-34 разнес «опорник» ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля для всех знаков зодиака
5:46
Неправильный завтрак может довести до инфаркта: что лучше есть по утрам
5:33
Фермеров-рабовладельцев арестовали в Якутии
5:12
Совсем плох? Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера перед УДО
4:48
Муж доволен новыми формами: жена Омарова отказалась от диет после родов

Сейчас читают

«Бросай, сынок»: Петросян помог Киркорову избавиться от зависимости на похоронах отца
Напали с электрошокерами: на Украине сообщили о попытке захвата храма в Черновицкой области
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Дешевый пиар или реальный развод? Что происходит у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп