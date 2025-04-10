Бойцы России освободили населенный пункт Журавка в Сумской области
ВС РФ активно развивают наступление на всех участках фронта.
Фото: Ягодкин Дмитрий/ТАСС
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Российские военнослужащие освободили от украинских боевиков населенный пункт Журавка в Сумской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
За минувшие сутки ВСУ совершили 11 нападений на объекты энергетической инфраструктуры России. Таким образом, неонацисты продолжают нарушать договоренности между РФ и Украиной о прекращении атак на энергообъекты.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.
Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
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