Снегопад обрушится на Петербург в ближайшие часы

В ближайшие часы циклон из Норвегии засыплет Петербург апрельским снегом.

Пятница будет холодной и снежной, а еще ветреной. Синоптики предупреждают о порывах до 17 метров в секунду.

Закончится снегопад не раньше воскресенья. В субботу порцию свежего снега на город обрушит еще один циклон.