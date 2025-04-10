Снегопад обрушится на Петербург в ближайшие часы

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Пятница будет холодной и снежной, а еще ветреной.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

Тема:
Погода

В ближайшие часы циклон из Норвегии засыплет Петербург апрельским снегом.

Пятница будет холодной и снежной, а еще ветреной. Синоптики предупреждают о порывах до 17 метров в секунду.

Закончится снегопад не раньше воскресенья. В субботу порцию свежего снега на город обрушит еще один циклон.

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