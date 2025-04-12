Готовьте солнцезащитный крем: когда москвичам ждать потепления

Вильфанд: тепло вернется в Москву с 15 апреля, будет много солнца
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Погода продолжит удивлять жителей столицы. К чему стоит готовиться теперь?
Весенняя погода вернется в Москву уже на следующей неделе, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По словам синоптика, потепление москвичи ощутят уже в понедельник, 14 апреля. Днем ожидается до плюс 11 градусов и много солнца.
«Весна наступит в столице со вторника, уже ночные температуры положительные — около пяти градусов. Днем будет около плюс 15, по области — до плюс 18», — сказал он в беседе с ТАСС.
По словам Вильфанда, на солнце можно будет буквально загорать, так как солнечная энергия будет соответствовать третьей декаде августа.
Снег в Москве растает к середине недели, а в Подмосковье — только к пасхальным дням.
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