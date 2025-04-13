Боевики ВСУ прекрасно понимают, что им грозит за зверства в Курской области.

Украинские ВВС потеряли второй истребитель F-16 из числа переданных западной коалицией. Пилот погиб. Информацию подтвердили официальные украинские источники, не уточняя обстоятельств происшедшего. В августе прошлого года такой же американский самолет был по ошибке сбит украинской ракетой ПВО.

Далеко ли до Сум? Вопрос становится все более актуальным. Российские войска завершают освобождение Курской области, и переносят боевые действия на Сумщину.

На этой неделе был зачищен от украинских формирований поселок Гуево, на 500 домов. Так что под контролем ВСУ остается хутор Олешня, село Горналь, и мужской монастырь рядом с ним, все они у самой государственной границы. Но на ней наши штурмовики останавливаться явно не намерены, потому как за неделю они заняли также села Басовка и Журавка в Сумской области.

Из сводок Министерства обороны мы можем оценить полосу продвижения наших войск. Авиация и артиллерия здесь особенно активны, работают по живой силе и технике противника на участке фронта длиной в 50, примерно, километров и до 10-15 километров вглубь украинской обороны.

В украинском Генштабе уже легкая паника, командование ВСУ ожидает, что Сумы могут быть окружены, либо попадут в полукольцо.

Так что по вопросу: далеко ли до Сум? Скажем так: от границы по прямой 30 километров. Но часть этого расстояния наши войска уже прошли. Репортаж корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева.

Обстановка на курском приграничье кардинально изменилась. Пока одни наши подразделения выбивают оставшихся оккупантов из хутора Олешня и села Горналь, другие освобождают поселения уже в Сумской области.

Еще раньше наши войска заняли село Басовка, сформировав в Сумской области мощный плацдарм, расширив таким образом оперативный простор.

В первую очередь, рубеж Журавка — Басовка необходим для атаки на Юнаковку, через село проходит трасса Н-07 — это крупный логистический узел группировки ВСУ.

Основная задача наших войск в Сумской области — создать буферную зону. То есть, перекрыть пути снабжения боевиков и отбросить их от границы на десятки километров.

В Сумах — эвакуация, в Киеве — паника. Главком ВСУ Сырский открыто признает, атака на Курск захлебнулась, теперь надо постараться удержать Сумы. Это значит, что ТЦК начнет работу в две смены.

Вот только бригады все равно не успевают пополняться. Потери огромные. Каждый день боев на курском приграничье обходится ВСУ в сотни боевиков.

Не хватает и техники. Значительная часть уничтожена, впрочем, есть и трофеи.

Наши войска продолжают вывозить трофейную натовскую технику из Суджанского района. На этот раз, это Bradley. Вот они. Сразу две машины. Практически не тронутые.

«У нас больше половины военных плюются на это. Полезли не туда, куда надо. Хотя бы свою территорию защищать, а не на чужую лезть», — сказал военнопленный ВСУ Александр Бабич.

В Гуево боевики сформировали мощный укрепрайон. Постоянно пополняли силы и возводили новые укрепления. Но как только наши войска замкнули кольцо вокруг села, группировка противника осталась без снабжения и была полностью уничтожена.

Дорога к храму разбита. Всюду воронки и тела убитых мирных жителей. Это работа артиллерии ВСУ. Люди пытались покинуть село.

«Насчет убийств пыток и мародерства, все это было, как и на всей территории Курской области. Издевались, убивали, выгоняли из домов и там делали пункты временной дислокации», — рассказал оператор БПЛА 177 полка морской пехоты Позывной Гера.

Та же картина и в соседней Махновке. Здесь боевики в упор расстреляли шесть человек.

Боевики прекрасно понимают, что им грозит за свои зверства в Курской области.

Поэтому, не торопятся сдаваться в плен, но и бежать теперь тоже некуда. Киев не собирается никого отпускать, затыкая дыры и обороне всеми возможными способами.