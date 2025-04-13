Потери ВСУ в Курской области превысили 74 тысячи боевиков

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 13 0

Наши бойцы продолжают вытеснять противника с территории России.

Потери ВСУ в Курской области превысили 74 тысячи боевиков

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Курская область

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области превысили 74 тысячи боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в ведомстве уточнили, что российская армия ликвидировали 406 танков, 333 боевые машины пехоты, 302 бронетранспортера, более двух тысяч автомобилей, 606 артиллерийских орудий и 54 пусковые установки реактивных систем залпового огня.

Кроме того, противник лишился, 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, одну установку разминирования УР-77 и другие.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. Боевики ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона.

От их действий погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.

Об освобождении Суджи стало известно 13 марта. Населенный пункт был в украинской оккупации более 200 дней с момента вторжения нацистов в Курскую область. Бойцы армии России совершили героическую операцию захода в пригород Суджи по газовой трубе.

Суджа была самой крупной локацией в оккупированной ВСУ части региона. Она расположена в 100 километрах от столицы области — Курска, а от границы с Украиной — находится в шести-семи километрах.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что девять мирных жителей в Курской области обнаружены мертвыми из-за зверств ВСУ.

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