Наши бойцы продолжают вытеснять противника с территории России.
Фото: © РИА Новости
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Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области превысили 74 тысячи боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — говорится в сообщении.
Помимо этого, в ведомстве уточнили, что российская армия ликвидировали 406 танков, 333 боевые машины пехоты, 302 бронетранспортера, более двух тысяч автомобилей, 606 артиллерийских орудий и 54 пусковые установки реактивных систем залпового огня.
Кроме того, противник лишился, 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, одну установку разминирования УР-77 и другие.
Атака ВСУ на Курскую область
Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. Боевики ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона.
От их действий погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.
Об освобождении Суджи стало известно 13 марта. Населенный пункт был в украинской оккупации более 200 дней с момента вторжения нацистов в Курскую область. Бойцы армии России совершили героическую операцию захода в пригород Суджи по газовой трубе.
Суджа была самой крупной локацией в оккупированной ВСУ части региона. Она расположена в 100 километрах от столицы области — Курска, а от границы с Украиной — находится в шести-семи километрах.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что девять мирных жителей в Курской области обнаружены мертвыми из-за зверств ВСУ.
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