Дрон ВСУ атаковал трансформаторную подстанцию в Брянской области

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 43 0

Богомаз: дрон ВСУ атаковал трансформаторную подстанцию в Брянской области

Дрон ВСУ атаковал трансформаторную подстанцию в Брянской области

Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Киевские неонацисты продолжают целиться на энергетические объекты.

ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по трансформаторной подстанции, расположенной в Суземском районе поселка Суземка Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Киевский режим продолжает атаковать объекты энергетической инфраструктуры нашего региона. ВСУ дронами-камикадзе атаковали трансформаторную подстанцию в поселке», — поделился деталями глава субъекта.

Кроме того, Богомаз уточнил, что в результате совершенной атаки в поселке появились сложности с энергоснабжением у бытовых потребителей, однако частичные нарушения удалось устранить.

На данный момент, по словам губернатора, энергоснабжения восстановлена, соответствующая инфрастуткра работает в штатном режиме.

На регионы России регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только беспилотники, но и обстреливают у границы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что потери ВСУ в Курской области превысили 74 тысячи боевиков за все время проведения специальной военной операции (СВО) на курском направлении. Также украинский режим потерял около четырех тысяч единиц техники и орудий.

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