В Курске открылась выставка, посвященная уникальной операции «Поток»

Вход свободный.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников
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В Драмтеатре Курска открылась выставка, посвященная операции ВС РФ «Поток». В экспозиции представлены фотографии, а также личные вещи участников операции, в том форма, шевроны и электросамокаты, используемые в условиях ограниченного пространства, сообщает РИА Новости.
На выставке также представлены экспонаты, рассказывающие о действиях российских военнослужащих, в том числе модель газопровода диаметром 144 сантиметра. В оригинале такой использовали российские военные для передвижения.
Выставка в холле второго этажа Драмтеатра будет работать две недели. Вход свободный.
Ранее на этой неделе в Курске установили фрагмент трубы, символизирующей операцию «Поток», которую в начале марта провели российские военные в Судже, пройдя около 16 километров в тыл противника по газовой трубе. Благодаря проведенной операции нашим подразделениям удалось освободить сразу несколько населенных пунктов и завязать бой на окраинах самой Суджи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности операции «Поток» и о том, как российские штурмовики застали врага врасплох.
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