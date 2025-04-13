В Курске открылась выставка, посвященная уникальной операции «Поток»

|
Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 15 0

Вход свободный.

В Курске открылась выставка, посвященная уникальной операции «Поток»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

В Драмтеатре Курска открылась выставка, посвященная операции ВС РФ «Поток». В экспозиции представлены фотографии, а также личные вещи участников операции, в том форма, шевроны и электросамокаты, используемые в условиях ограниченного пространства, сообщает РИА Новости.

На выставке также представлены экспонаты, рассказывающие о действиях российских военнослужащих, в том числе модель газопровода диаметром 144 сантиметра. В оригинале такой использовали российские военные для передвижения.

Выставка в холле второго этажа Драмтеатра будет работать две недели. Вход свободный.

Ранее на этой неделе в Курске установили фрагмент трубы, символизирующей операцию «Поток», которую в начале марта провели российские военные в Судже, пройдя около 16 километров в тыл противника по газовой трубе. Благодаря проведенной операции нашим подразделениям удалось освободить сразу несколько населенных пунктов и завязать бой на окраинах самой Суджи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности операции «Поток» и о том, как российские штурмовики застали врага врасплох.

Тема:
Курская область
13 апр
Потери ВСУ в Курской области превысили 74 тысячи боевиков
13 апр
Далеко ли до Сум? Российские военные освобождают новые территории
12 апр
ВСУ потеряли более 175 боевиков за сутки на курском направлении
12 апр
Су-25 разбомбили подразделения ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
12 апр
Боевики ВСУ пытались отравить газом мирных жителей в Судже
11 апр
Ми-35М разгромил группировку ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
10 апр
Зверства ВСУ в Курской области: девять мирных жителей обнаружены мертвыми
9 апр
«Это были мародеры»: жители села Гуево рассказали о жизни в период оккупации ВСУ
9 апр
Су-34 разнес «опорник» ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
9 апр
Гуево освобождено: как наши бойцы выбивали боевиков ВСУ из села под Курском
+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
84.00
-1.02 96.22
1.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

23:18
В Курске открылась выставка, посвященная уникальной операции «Поток»
23:00
Врач рассказал, чего ждут от интима мужчины разных возрастов
22:43
«Ленивая!» — Тарасов упрекнул родившую четверых Костенко за вялую тренировку
22:22
«Если будет мальчишка»: Филипп Киркоров выбрал имя для будущего сына
22:04
Опять перенесли: петербуржцы не могут вылететь в Египет больше суток
21:46
Тяжелобольной Шумахер расписался на шлеме для благотворительной инициативы

Сейчас читают

Пожар произошел в студии во время фотосессии Олега Газманова ко Дню Победы
Уединение, пост и рейд по кладбищам: как живет Михаил Ефремов на воле
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Вербное воскресенье 13 апреля 2025: история, смысл, правила и запреты

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп