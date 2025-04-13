В Курске открылась выставка, посвященная уникальной операции «Поток»

В Драмтеатре Курска открылась выставка, посвященная операции ВС РФ «Поток». В экспозиции представлены фотографии, а также личные вещи участников операции, в том форма, шевроны и электросамокаты, используемые в условиях ограниченного пространства, сообщает РИА Новости.

На выставке также представлены экспонаты, рассказывающие о действиях российских военнослужащих, в том числе модель газопровода диаметром 144 сантиметра. В оригинале такой использовали российские военные для передвижения.

Выставка в холле второго этажа Драмтеатра будет работать две недели. Вход свободный.

Ранее на этой неделе в Курске установили фрагмент трубы, символизирующей операцию «Поток», которую в начале марта провели российские военные в Судже, пройдя около 16 километров в тыл противника по газовой трубе. Благодаря проведенной операции нашим подразделениям удалось освободить сразу несколько населенных пунктов и завязать бой на окраинах самой Суджи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности операции «Поток» и о том, как российские штурмовики застали врага врасплох.