Происходит технический прорыв: новейшие дроны на вооружении российской армии

Трудно поспорить с тем, что беспилотники сегодня диктуют правила войны. За время спецоперации производство БПЛА превратилось из кустарного в промышленное. И сейчас на фронте уже не просто дроны, а настоящий технологический кулак, сметающий все на пути. Как современные технологии приближают нашу победу, в репортаже корреспондента «Известий» Станислава Григорьева.

Исход этой погони уже предрешен — бронемашина не может убежать от дрона. Но водитель выжимает из нее все возможное.

А тут операторы БПЛА подкараулили украинский танк Leopard. После первого попадания экипаж сбежал. Второй дрон сжигает машину дотла. Дроноводы из группировок «Центр» и «Юг» каждый день поражают десятки целей. Мы побывали в гостях у этих людей и прошли краткий ликбез по новейшим системам вооружений.

«Я сейчас смотрю в прицел FPV-дрона, вот в ту самую камеру, которая смотрит на поражаемый объект. И ощущения у меня так себе, потому что я понимаю, что вот тот человек, который увидит вот это перед собой, скорее всего погибнет», — рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Оператор без знаков различия и в маске. Но по движениям чувствуется — опытный. Интересуемся, сколько уничтоженной вражеской техники на счету у этого солдата.

«Если честно сказать, много. Конкретное количество я не хочу рассказывать. У оператора нет такого желания похвастаться тем, сколько он заработал в плане по количеству уничтоженной техники. Не говорим об этом просто», — поделился оператор БПЛА с позывным «Зубило».

Зато в ответах на другие вопросы он предельно информативен: показывает, как к дрону прикручивают «Морковку», кумулятивный снаряд, предварительно определив его центр тяжести. Рядом висит картинка, на ней перечислены все уязвимые места западных БТР. Их, кстати, немало. Спустя всего несколько минут очередной дрон отправляется в небо.

Боевые дроны — стремительно развивающаяся сфера роботизированных вооружений. И производятся они все чаще не на коленке, как раньше, а на заводах далеко от переднего края.

«В районах боев их только тестируют, регулируют и дособирают. При этом постоянно сравнивают с новейшими трофейными беспилотниками», — заявил командир взвода БПЛА с позывным «Сава».

«Безусловно, очень качественное у них оборудование, качественно подходят к своей работе, видно, что это профессионалы высшего уровня. Но мы не отстаем от них. Зачастую даже их птички отправляем им обратно», — рассказал специалист техник БПЛА с позывным «Круг».

По словам специалистов, каждые три четыре месяца в дроностроении происходит качественный скачок. Меняются радиоаппаратура и частоты, на которых она работает, конструкция рам, модели двигателей. Очередной технический прорыв происходит прямо сейчас.

«Жуткий звук, по-настоящему страшный, когда его слышишь здесь, то все сжимается внутри. Но есть еще более опасные вещи, это вот такие дроны на оптоволокне, они неуязвимы для систем РЭБ. Внутри, вот здесь, находится катушка, отсюда разматывается тончайший провод», — показл корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Такой дрон может залететь в любое помещение, в котором обычный беспилотник потеряет сигнал. Это будет главная опасность на фронте в ближайшее время. И мы уже подержали ее в руках.