Рухнули перекрытия: в Курске произошел пожар на подшипниковом заводе
МЧС: в Курске загорелся подшипниковый завод
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; МЧС России; 5-tv.ru
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Площадь возгорания — более 17 тысяч квадратных метров.
На место крупного пожара в Курске прибыли сотрудники экстренных служб. Как сообщили в МЧС России, загорелась территория подшипникового завода АПЗ-20.
Площадь пожара изначально составляла тысячу квадратных метров, позднее — увеличилась до 17 тысяч квадратных метров.
Как уточнили в ведомстве, частично обрушились конструкции здания.
По данным, опубликованным временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном в его официальном Telegram-канале, пожар, полностью охвативший предприятие, начался в одном из цехов.
«Сотрудники пытались потушить его своими силами, но сделать этого не удалось. Здание площадью около 1000 квадратных метров полностью охвачено огнем, есть обрушения конструкций. Объект находится в промышленной зоне, угрозы домам нет», — заявил политик.
Он также уточнил, что на месте происшествия находится начальник ГУ МЧС по Курской области, генерал-майор внутренней службы Иван Лунев. Причины пожара пока что остаются невыясненными.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Самаре природный пожар подобрался к детскому саду.
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