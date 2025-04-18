Ясная Пасха? Какая погода будет в Москве на выходных

Погода 19 и 20 апреля в Москве будет теплой
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В области может быть чуть холоднее, чем в столице.
Московскую область и Москву ожидают теплые выходные, сообщили «Известия» со ссылкой на сервис «Яндекс Погода».
В субботу, 19 апреля, в столице ожидается солнечная погода. Утром термометр будет показывать +17 градусов по Цельсию, днем температура поднимется до +22 и +25 градусов. Ночью будет прохладнее — от +14 до +16 градусов. Ветер юго-западный, умеренный со скоростью до 5,9 метра в секунду.
В Подмосковье погодные условия будут похожие. Днем температура поднимется до +23 градусов.
В Воскресенье, 20 апреля, в Москве будет облачно. Утром ожидается от +14 до +17 градусов. Денем термометр покажет до +25. А вот ночь станет холоднее, метеорологи прогнозируют от +11 до +14 градусов.
Ветер 20 апреля умеренный до 4,5 метра в секунду. В центральной части столицы будет на один градус теплее, чем в целом по городу. В Подмосковье значительных отличий от погоды в мегаполисе не ожидается.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что сколько продлится аномальная апрельская жара. Четвертый месяц в этом году «радует» жителей столицы и снегом, и дождем, и ярким солнцем.
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