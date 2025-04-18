Ясная Пасха? Какая погода будет в Москве на выходных

В области может быть чуть холоднее, чем в столице.

Московскую область и Москву ожидают теплые выходные, сообщили «Известия» со ссылкой на сервис «Яндекс Погода».

В субботу, 19 апреля, в столице ожидается солнечная погода. Утром термометр будет показывать +17 градусов по Цельсию, днем температура поднимется до +22 и +25 градусов. Ночью будет прохладнее — от +14 до +16 градусов. Ветер юго-западный, умеренный со скоростью до 5,9 метра в секунду.

В Подмосковье погодные условия будут похожие. Днем температура поднимется до +23 градусов.

В Воскресенье, 20 апреля, в Москве будет облачно. Утром ожидается от +14 до +17 градусов. Денем термометр покажет до +25. А вот ночь станет холоднее, метеорологи прогнозируют от +11 до +14 градусов.

Ветер 20 апреля умеренный до 4,5 метра в секунду. В центральной части столицы будет на один градус теплее, чем в целом по городу. В Подмосковье значительных отличий от погоды в мегаполисе не ожидается.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сколько продлится аномальная апрельская жара. Четвертый месяц в этом году «радует» жителей столицы и снегом, и дождем, и ярким солнцем.