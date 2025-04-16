Тепло как в июле: сколько продлится аномальная апрельская жара

Апрель сначала заморозил москвичей, а теперь томит их по-настоящему летней жарой. Но надолго ли такой подарок?

Едва перевалив за середину, второй месяц весны уже радует жителей центрально-европейской части России аномально теплой погодой. Столбик термометра показывает больше 20 градусов, и это не может не радовать жителей оказавшихся в центре потепления регионов.

О том, сколько она продержится, эксклюзивно Пятому каналу рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сколько продлится жара в Москве и соседних регионах

Многие жители Москвы 16 апреля наконец сбросили куртки и убрали шапки в шкаф, а вместо зонтика положили в сумки солнечные очки. Кто-то радостно греет лицо и оголенные руки, а кто-то с ворчанием включает кондиционер, пытаясь спрятаться от невыносимой жары.

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Потепление оказалось резким, и буквально за пару дней температура сменилась с весьма неприветливой на зашкаливающе жаркую — то есть с субботних +3 на средовые +22.

За окном тепло настолько, что можно хоть сейчас устраиваться с шезлонгом на ближайшем газоне. Синоптики обещают, что такая погода продержится до конца недели, а в выходные и вовсе стоит выбраться на дачу или на пикник. Ведь пик тепла придется именно на субботу и воскресенье 19 — 20 апреля. Ртуть в термометре вполне может подняться выше отметки в 25 градусов.

«Ртутный столбик термометра сегодня достиг 20 градусов тепла. Такая погода будет держаться ближайшие пять дней. Самое удивительное, что в пасхальное воскресенье температура под влиянием антициклона достигнет 25 градусов тепла днем, а ночью не будет падать ниже девяти. Такая погода соответствует июльским показателям и фиксировалась весной только пять раз», — отметил эксперт.

Однако полностью менять гардероб, переодеваться в шорты и готовить купальники пока рановато. Дело даже не в том, что вода так быстро не прогреется, просто весенняя погода — дама слишком переменчивая, и стопроцентной вероятности тепла ждать не стоит.

Откуда пришла летняя жара

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Как оказалось, действительно апрельской погода была только 14 апреля — в остальные дни по климатической норме она либо мартовская, либо майская, либо вообще летняя.

Последняя возникла не просто так — за июльское тепло можно благодарить чрезмерно солнечную погоду и перемещение теплых воздушных масс со стороны Средиземного моря и Турции.

Однако теплый весенний подарок перепал только Московской, Калужской, Тверской, Тульской, Рязанской и Владимирской областям и другим близлежащим регионам.

На остальных 80% территории России еще лежит снежный покров, на Кавказе ожидаются заморозки, а юг европейской части страны овевается холодными ветрами Сибири. Вполне вероятно, зимний холодок еще аукнется теплолюбивым жителям центрально-европейской части России.

В прошлом году тоже было жарко

Вероятно, с 16 по 20 апреля 2025 погода в Москве сможет побить климатические рекорды прошлых лет, ведь температура уже на 6-8 градусов выше климатической нормы.

Пик тепла метеорологи уже зафиксировали — его обещают 19 апреля в преддверии Пасхи. В этот день температура уверенно преодолеет 20-градусное значение и вполне может достигнуть 25 градусов.

В прошлом году в апреле 2024 в Москве тоже были аномально жаркие дни. Например, 1 и 2 апреля температура поднялась выше 20 градусов, а 27-го после таких же высоких температур в столицу нагрянула уже вторая весенняя гроза.

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Пока что самой теплой весной в истории Москвы считается весна 1921 года, когда средняя температура за весь сезон была на 3,6 градуса выше нормы. На втором месте до этого была весна 1975 — тогда в столице стабильно было теплее на 3,4 градуса.

В связи с глобальным потеплением такая картина весной может стать обыденностью. Ведь вместе с таянием ледников средние температурные показатели повышаются во всем мире. В прошлом году особенная жара в апреле была в южных регионах РФ, включая Крым — там она перевалила за 30-градусные значения.

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А вот после выходных синоптики сообщают о возможном похолодании, хотя пока что спрогнозировать его сложно. Невозможно исключить даже майский снегопад, ведь такое в истории метеонаблюдений тоже не редкость. Так, в прошлом году 8 мая 2024 на Москву внезапно обрушился снегопад.

Уже на следующей неделе в Москве обещают температуру, едва ли превышающую 10 градусов тепла, за которой в начале мая и вовсе может последовать новая волна холода с дождями, пронизывающим ветром или мокрым снегом. Однако сейчас погода настолько нестабильная, что все еще может измениться. Ну а пока стоит больше гулять, пока в центральную европейскую часть страны нагрянуло лето.

Кстати, снег в начале апреля точно не был капризом природы — просто холодный фронт атлантического циклона дотянулся аж до Черного моря, где пересекся с уже действующим южным. Из-за этого и возник циклон «Зион», накрывший Москву морозами, снегопадами и сугробами.

И так как снега почти не было в феврале и в марте, то можно сказать, что произошла атмосферная компенсация за прошлые аномалии. Это должно положительно сказаться на будущем урожае, ведь земля получила достаточно влаги, а затем хорошенько прогрелась.

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