«Ничего святого»: боевики ВСУ при отступлении разграбили храм в Курской области
В селе Черкасское Поречное противник не оставил ни одного целого дома.
Фото, видео: Владимир Гердо/ТАСС; 5-tv.ru
В курском селе Черкасское Поречное неонацисты оборудовали в храме опорный пункт. Там нашли тела убитых мирных жителей. Саму церковь оккупанты разграбили. Иконы и утварь вывезли для продажи. Из освобожденного села вернулась съемочная группа «Известий». О преступлениях боевиков в репортаже корреспондента «Известий» Алексея Полторанина.
В освобожденные села заезжаем в сопровождении сотрудников Росгвардии. Сейчас их задача здесь — обеспечить безопасность и порядок. Из Черкасского Поречного оккупантов выбили чуть больше месяца назад.
«Обстановка остается напряженной, беспилотники, артиллерия. Здесь сейчас саперы работают, производят разминирование местности», — рассказал сотрудник ОМОН «Финист» управления Росгвардии по Курской области с позывным «Азим».
Саперы обследуют каждый метр земли в поисках взрывоопасных предметов, оставленных Вооруженными силами Украины. Сам населенный пункт разрушен украинскими боевиками. Так выглядит центральная улица села: обычная тактика ВСУ — при отходе оставлять выжженную землю.
«Российский триколор на входе в церковь. Внутри видны большие повреждения. Сейчас зайдем внутрь. Украинские боевики, похоже, все разграбили. Ничего святого», — показал корреспондент Алексей Полторанин.
ВСУ вывезли все иконы и даже якобы выставили их на продажу в интернете. Здесь же были найдены тела зверски убитых мирных жителей. В Крестовоздвиженской церкви располагался опорный пункт украинских боевиков.
В укрепрайон ВСУ превращали дома, подвалы, хозпостройки. Передвигаемся по селу. Из местного сельхозкооператива украинских боевиков выбили артиллерией и авиацией.
«Кадры, конечно, не передают размера воронки от авиационной бомбы. Это, вероятнее всего, опорный пункт ВСУ на территории местного сельхозпредприятия», — продемонстрировал корреспондент.
Свои задачи в курском приграничье Росгвардия выполняет в рамках режима контртеррористической операции (КТО). Ищет вражеские схроны и при необходимости вывозит мирное население в безопасные районы. Но каждая эвакуация — огромный риск как для сотрудников, так и для жителей. ВСУ целятся по машинам.
«Основная сложность — это беспилотники, FPV-дроны несколько раз прям рядом с машиной (ударяли — Прим. ред.). Хорошо тогда мы ехали, не было мирных людей», — говорит «Азим».
Тем, кто остался в селе, росгвардейцы подвозят продукты и лекарства. В самом приграничье продолжаются ожесточенные бои. Вместе с подразделениями Минобороны бойцы активно выдавливают врага с курской территории.
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