Новая схема: мошенники предлагают россиянам списать долги в честь Пасхи

Согласно опросу, с такими звонками уже сталкивались 17% участников исследования.

Каждый шестой россиянин получил «праздничное» предложение простить долги — конечно, не бесплатно. Под видом коллекторов и банковских сотрудников мошенники обзванивают граждан и обещают списание задолженности в честь Пасхи, сообщает ТАСС.

Финансовый маркетплейс выяснил: 17% опрошенных уже столкнулись с подобными уловками. Это часть более широкой схемы — 37% участников опроса признались, что регулярно получают «праздничные» сообщения от злоумышленников перед значимыми датами.

Классическая схема — фейковый звонок от «коллектора», который внезапно предлагает забыть про долги. Все, что нужно — передать конфиденциальные данные: пароль от Госуслуг, код с оборота карты или одноразовый SMS-пароль. Впрочем, большинство не поддаются: лишь 2% поверили в сказку и перевели деньги. Это почти в пять раз меньше, чем год назад.

Основной удар мошенники наносят через Telegram и соцсети — 61% пострадавших получали сообщения якобы от ботов, которые якобы проводят розыгрыши или предлагают бонусы. Ключевое слово — «Пасха». Мессенджер заполняется поздравлениями с фишинговыми ссылками.

Еще 17% респондентов получали предложения через email и SMS, 13% — по телефону, 6% сами наткнулись на фальшивые сайты, ища «подарки к Пасхе» — злоумышленники подменяют страницы известных магазинов, оформляя их в праздничной тематике.

Ранее 5-tv.ru писал, что мошенники обманывают россиян при помощи выдуманного вируса.