Из освобожденного Константинополя в ДНР эвакуировали местных жителей

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Люди рассказали о зверствах боевиков ВСУ за время оккупации.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Из села Константинополь, освобожденного в ДНР, эвакуировали новую группу мирных жителей. Боевики попытались помешать операции, направив на людей FPV-дроны. Но нашим мотострелкам удалось развернуть средства радиоэлектронной борьбы и создать специальный коридор для эвакуации.

Уже оказавшись в безопасности, люди рассказали о жизни рядом с передовыми отрядами ВСУ.

«Очень страшно, дочь изнасиловали, убили», — вспоминает жительница села Екатерина.

«Исчезла, думал, пошла к матери в гости… Была подкинута в сарай — изнасилована, измучена и подвешена…» — рассказывает о пережитом местный житель Сергей.

Сейчас спасенные жители Константинополя находятся в одном из пунктов временного размещения, где им оказывают всю необходимую помощь.

Тема:
Спецоперация
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