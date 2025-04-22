Из освобожденного Константинополя в ДНР эвакуировали местных жителей

Из села Константинополь, освобожденного в ДНР, эвакуировали новую группу мирных жителей. Боевики попытались помешать операции, направив на людей FPV-дроны. Но нашим мотострелкам удалось развернуть средства радиоэлектронной борьбы и создать специальный коридор для эвакуации.

Уже оказавшись в безопасности, люди рассказали о жизни рядом с передовыми отрядами ВСУ.

«Очень страшно, дочь изнасиловали, убили», — вспоминает жительница села Екатерина.

«Исчезла, думал, пошла к матери в гости… Была подкинута в сарай — изнасилована, измучена и подвешена…» — рассказывает о пережитом местный житель Сергей.

Сейчас спасенные жители Константинополя находятся в одном из пунктов временного размещения, где им оказывают всю необходимую помощь.