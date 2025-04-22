Армия РФ освободила Свято-Николаевский Белогорский монастырь в Курской области

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 40 0

Бои продолжались десять дней, но украинских боевиков удалось вытеснить с территории.

Фото, видео: Река Александр/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Российские бойцы освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский монастырь в Курской области от оккупации украинских боевиков. Об этом сообщила в официальном Telegram-канале группировка войск «Север».

«В ходе упорных боев, продолжавшихся более 10 дней, бесстрашные сломили сопротивление противника и выполнили свой священный долг, освободив Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь на юге Суджанского района», — отметили бойцы.

Кадрами освобождения мужского монастыря делятся «Известия». Известно, что для ВСУ он служил объектом, на котором боевики располагали пункты управления дронами и артиллерийские расчеты. В близлежащих зданиях пряталась живая сила украинских нацистов.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Тема:
Спецоперация
22 апр
Российские бойцы освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР
22 апр
Из освобожденного Константинополя в ДНР эвакуировали местных жителей
22 апр
Четыре пикапа и пять боевиков ВСУ уничтожены. Лучшее видео из зоны СВО
22 апр
Мощный удар по точке взлета дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
22 апр
Повысить авторитет чиновников на местах: главные заявления Путина на форуме «Малая Родина — сила России»
22 апр
Путин прокомментировал итоги пасхального перемирия
21 апр
Путин: раненные в зоне СВО муниципальные служащие получат выплаты
21 апр
«Осознание приходит»: Путин заявил о провале очередных попыток нанести поражение России на поле боя
21 апр
Путин в Национальном центре «Россия» наградил победителя премии «Служение»
21 апр
Украинские боевики нарушили режим пасхального перемирия 4900 раз
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.76
-0.38 93.67
1.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

12:31
Даже не скрывают: на Украине признали закупку российского газа
12:28
Российские бойцы освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР
12:20
«Все от души»: как складываются отношения дочери Ани Лорак с отчимом-испанцем
12:05
В Одессе зафиксирована серия мощных взрывов
11:53
В центре Махачкалы произошел взрыв бытового газа
11:49
The New York Post: Украина готова отказаться от 20% территорий в пользу России

Сейчас читают

«Аналитека» NYT: Россияне разочарованы отсутствием результатов по Украине
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Грядет новый папа: как в Ватикане будут избирать понтифика

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года