Комбинированный удар нанесен по военным объектам Украины

Воздушная тревога этой ночью объявлена на всей территории Украины. Эти кадры поступили из Киева, но взрывы также слышны в Харькове, Павлограде, Житомирской и Сумской областях.

По данным украинских Telegram-каналов, российская армия наносит по объектам ВСУ комбинированные удары. То есть, в атаке одновременно участвуют как баллистические ракеты «Искандер», так и крылатые ракеты «Калибр» морского базирования, а также беспилотники «Герань».

Сообщается, что часть снарядов запущена из акватории Черного моря, другие — с бомбардировщиков и стратегических ракетоносцев ТУ-160 и ТУ-95МС.