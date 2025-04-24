Режим ЧС: в регионах Сибири продолжается борьба с природными пожарами

Эфирная новость 22 0

В регионах России продолжается борьба с природными пожарами

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Пожары в Забайкалье

На тушении работают усиленные силы МЧС. Угрозы для населенных пунктов на данный момент нет.

Тяжело дышать сейчас и в Забайкальском крае. Там продолжается борьба с природными пожарами. Усилена группировка спасателей. В огне остаются десятки тысяч гектаров леса и постоянно появляются новые очаги. Основная задача — не допустить, чтобы огонь охватил поселки. В МЧС уточнили, что угрозы для населенных пунктов в данный момент нет. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального значения.

Сложная ситуация сейчас и в Красноярском крае. Там действует противопожарный режим. Однако соблюдают его не все. Жительницы одного из дачных поселков решили пожечь траву на своем участке. Это заметили сотрудники МЧС. Нарушительниц теперь ждет штраф в десять тысяч рублей и административный арест.

В Тюменской области удалось быстро потушить ландшафтный пожар. Благодаря совместной работе спасателей, военных и местных жителей огонь на подступах к одной из деревень остановили.

Тема:
Пожары в Забайкалье
24 апр
В Забайкальском крае природные пожары охватили 226 тысяч гектаров
8 апр
В Забайкалье усиливают борьбу с природными пожарами
7 апр
Обстановка сложная: Дагестан накрыли лесные пожары
17 июл
Принесло ветром: Красноярск окутал едкий дым от лесных пожаров в Якутии
9 июл
Пустые улицы в дыму: лесные пожары в Забайкалье охватили около 400 гектаров
3 июл
ЧС федерального масштаба: как в Забайкалье борются с природными пожарами
5 июн
На борьбу с лесными пожарами в Забайкалье отправились парашютисты-десантники
2 мая
В Забайкалье пожар сравнял с землей целый дачный поселок
19 апр
Особый противопожарный режим: пал сухой травы угрожает городам и деревням в РФ
19 апр
Природные пожары в регионах России близко подобрались к жилым домам
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.36
0.90 94.57
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

12:40
Российские военные освободили населенный пункт Богдановка в ДНР
12:26
Суд признал генерал-майора Ивана Попова виновным в мошенничестве и подлоге
12:25
Дмитрий Песков назвал условия завершения конфликта на Украине
12:10
«Никто не сможет нам запретить помнить»: в Кишиневе пройдет «Бессмертный полк»
11:35
ФСБ предотвратила теракт с использованием БПЛА в Нижегородской области
11:29
«Симметричные меры»: РФ может применить ядерное оружие в случае агрессии Запада

Сейчас читают

Россия активно развивает искусственный интеллект для военных нужд
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года