Режим ЧС: в регионах Сибири продолжается борьба с природными пожарами

На тушении работают усиленные силы МЧС. Угрозы для населенных пунктов на данный момент нет.

Тяжело дышать сейчас и в Забайкальском крае. Там продолжается борьба с природными пожарами. Усилена группировка спасателей. В огне остаются десятки тысяч гектаров леса и постоянно появляются новые очаги. Основная задача — не допустить, чтобы огонь охватил поселки. В МЧС уточнили, что угрозы для населенных пунктов в данный момент нет. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального значения.

Сложная ситуация сейчас и в Красноярском крае. Там действует противопожарный режим. Однако соблюдают его не все. Жительницы одного из дачных поселков решили пожечь траву на своем участке. Это заметили сотрудники МЧС. Нарушительниц теперь ждет штраф в десять тысяч рублей и административный арест.

В Тюменской области удалось быстро потушить ландшафтный пожар. Благодаря совместной работе спасателей, военных и местных жителей огонь на подступах к одной из деревень остановили.