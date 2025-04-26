Завершена операция по освобождению Курской области от ВСУ

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 24 0

Завершена операция по освобождению Курской области от ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Днем ранее ВС РФ вели ожесточенные бои за село Горналь.

Курская область освобождена от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Доклад о завершении операции получил Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.

«Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов», — сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Днем ранее ВС РФ освободили последний захваченный населенный пункт в Курской области — село Горналь. Общие потери ВСУ в ходе боев на курском направлении — более 76 тысяч боевиков, сообщил Герасимов.

Ликвидировано более 7,7 тысячи единиц военной техники. В их числе 412 танков, 340 боевых машин пехоты, 314 бронетранспортеров и примерно 2,3 тысячи прочих бронированных машин.

«Таким образом завершен разгром вооруженных формирований, вооруженных сил Украины, вторгшихся в Курскую область», — заключил начальник Генштаба ВС РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что освобожден от ВСУ последний населенный пункт в Курской области Горналь.

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