Освобожден от ВСУ последний населенный пункт в Курской области Горналь
Российские военные подняли флаг.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru
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В Курской области от боевиков ВСУ освобожден последний населенный пункт — Горналь. Об этом 26 апреля заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов.
В распоряжении 5-tv.ru появились кадры, как бойцы подразделения 22-го полка 44-го армейского корпуса ВС РФ установки российского флага в Горнале.
Дмитрий Песков, официальный представитель президента Российской Федерации, 26 апреля сообщил, что Валерий Герасимов, глава Генерального штаба Вооруженных сил России, доложил Владимиру Путину, верховному главнокомандующему, о завершении операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов.
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