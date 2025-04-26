Освобожден от ВСУ последний населенный пункт в Курской области Горналь

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Срочная новость 64 0

Российские военные подняли флаг.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

В Курской области от боевиков ВСУ освобожден последний населенный пункт — Горналь. Об этом 26 апреля заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов.

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры, как бойцы подразделения 22-го полка 44-го армейского корпуса ВС РФ установки российского флага в Горнале. 

Дмитрий Песков, официальный представитель президента Российской Федерации, 26 апреля сообщил, что Валерий Герасимов, глава Генерального штаба Вооруженных сил России, доложил Владимиру Путину, верховному главнокомандующему, о завершении операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов.

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