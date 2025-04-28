На пенсию раньше срока: как погода крадет у нас молодость

Врач Ильницкий: резкая смена погоды ускоряют процесс старения
Фото: www.globallookpress.com/photorevolution
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Загрязнение окружающей среду приводит к множеству заболеваний.
Глобальное потепление и нестабильные погодные условия влияют на ускоренное старение организма. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал врач-терапевт и гериатр Андрей Ильницкий.
Дополнительную нагрузку на самочувствие оказывают, по словам эксперта, волны жары, мягкие зимы, а также резкие температурные перепады. Все эти погодные особенности становятся катализаторами для «прокси-болезней старения».
Как отметил специалист, это такие заболевания, возникновение которых крайне схоже с возрастными изменениями. К их числу относят гипертонию, атеросклероз, диабет и ожирение. Механизм развития этих болезней схож со старением, а частота их появления повышается с возрастом.
По словам Ильницкого, при возрастных изменениях и прокси-болезнях старения есть общие особенности. Так, к примеру, в обоих случаях происходит снижение эффективности очищения клеток, увеличивается число мутаций, как и степень метилирования ДНК, к тому же повышается фон воспаления. Эксперт считает, что в ходе загрязнения окружающей среды такие неприятные свойства проявляются раньше. Это признак преждевременного старения организма.
При этом возникновение новых загрязнителей — ксенобиотиков, в числе которых микропластик, продукты сгорания топлива и часть химических удобрений, тоже становится источником развития прокси-болезней.
Врач подчеркнул, что проживающие в «зеленых» зонах люди страдают от инсультов реже, а также легче переносят стресс и больше двигаются. В мегаполисах же с их повышенным уровнем загрязнений жителям грозит старение раньше срока.
Экологическая урбанистика — ключ к здоровому будущему, полагает Ильницкий. Он пояснил, что агрополисы с садами на крышах и огородами во дворах могут спасти ситуацию, однако в хрущевке тоже можно поспособствовать этому. Начать надо с живых комнатных растений, проветривания и приобретения увлажнителя воздуха. Не стоит забывать про гармоничное питание и физическую активность.
Ранее 5-tv.ru писал, что неконтролируемые эмоции заставляют нас стареть раньше срока.
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