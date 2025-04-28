Противник ежедневно несет большие потери на поле боя.

Расчет гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Днепр» уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области — ликвидированы до пяти боевиков. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите на 5-tv.ru.

В ходе боевой работы расчеты 152-мм гаубиц «Мста-Б» артиллерийских подразделений группировки войск «Днепр» демонстрируют высокую эффективность в сдерживании противника.

Эти орудия играют ключевую роль в блокировании маневров украинских войск, нейтрализации важных элементов их оборонительных позиций, контрбатарейной борьбе и уничтожении скоплений личного состава.

«В основном мы работаем по пехоте. Если у них идет наступление, мы останавливаем его, и наша пехота продвигается вперед», — рассказал командир орудия с позывным Зверь.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.