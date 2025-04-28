ВС РФ освободили населенный пункт Каменка в Харьковской области
Продвинуться нашей армии удалось в результате активных действий подразделения группировки войск «Запад».
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Российские военные освободили населенный пункт Каменка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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